Ön tudja, miért hordanak melltartót a focisták?

A MOL Vidi FC keddi bravúrja után (a fehérváriak kiütötték a labdarúgó Bajnokok Ligájából az esélyesebb Malmőt) Juhász Roland- a videót a linken megnézhetik. A női tophoz hasonlító ruhadarabbal, amit egyébként az angol melltartó - bra - nyomán bro-nak hívnak, komoly elemző rendszert rögzítenek a testükhöz a focisták -A mellényben található jeladó edzés és játék közben is rögzíti, hogy a viselője mennyit és milyen sebességgel futott, mennyit sprintelt, milyen tempóban gyorsult/lassult, milyen erőhatások érték mozgás közben, illetve a szívműködésről is fontos visszajelzést tud adni.A jeladót egy GPsports nevű cég fejlesztette ki, annak céljából, hogy speciális tréningprogramot tudjanak kidolgozni minden egyes futballistának. A szerkezetben giroszkóp is van, azzal mérik a felsőtest hajlásait, forgásait. A játékosok teljesítményét a pontos adatok alapján az edzők gyorsan ki tudják értékelni, így hozhatnak taktikai döntéseket. Nem véletlen, hogy az amerikai futballban és a kosárlabdában is használják ezt a rendszert.