Olympia Kötvény - Dr. Pellek Sándor írás

A sportmozgalom az elmúlt évtizedekben sok sikert okozott az embereknek nemzetközi és hazai környezetben. Magyarországnak felcsillant a lehetőség egy „magyar olympia" megrendezésére, de a kezdeti nemzeti egyetértés intézményében változások következtek be. A pontos háttér ismert, vagyis pontosan nem. Hazánk a SPORT-ban - mindig is- kiemelkedő jelentőséggel bírt, a fiatal nemzedékek sorát ajándékozta meg a siker megismertetésével és továbbadásával. A fiatalok ebben a műfajban örömöt okoztak, de most az ERŐT kissé másra használták fel. Aláírásokat gyűjtöttek a fővárosban, egy olyan témában, ami az egész országé. Az aláírásokat szépen becsomagolták, falat építettek belőle. Kínába és Berlinben is vannak és voltak falak, embereket választottak szét.



A modern kor eszközét sikerrel alkalmazták, a „kommunikációs aszimmetria" - hadviselési forma? - jelenleg vezet. Az aláírók korosztályos elosztása még nem ismert, gyanítom, hogy lehet benne egy olyan tényező is, amit generációs kohéziónak neveznek, ez is ösztönözhette az aláírókat. Talán nem is gondolták át részletesen azt, hogy a világ sokkal több annál, mint a tenyérben hordozható mobilkommunikáció, a virtuális tér. A valóság is fontos!



A „kommunikációs aszimmetriában" az Olympia támogatói nem jutottak még elég térhez. Kedves ellenzők! Ez így nem fair!



Afganisztáni munkáim eredményeként két alkalommal látogathattam meg a Kennedy–NASA Űrközpontot, az Amerikai Egyesült Államokban. Ott értettem meg, hogy az embernek sokkal nagyobb célokat kell kitűzni maguk elé, mint ahogy az akkori tudásból következhetne.



Az emberek, ha összefognak, akkor erejük nemcsak összeadódik, hanem hatványozódik. Erre kell jelenleg törekedni!



„a sport az (az egyetlen) terület, amiben az ország az egész világgal fel tudja venni a versenyt" - mondta Borkai Zsolt polgármester egy budapesti fórumon és ez így is van.



A nép szavazása rendkívül fontos, de az eddigi voksolásoktól eltérően más módszerrel kellene biztosítani az emberek támogatását és erre még van idő!



Ne a „kommunikáció aszimmetrikus" módszerét tekintsük kiindulópontnak.



Az Olympia, Magyarország Olympiája lenne 2024-ben. Az OTP bocsásson ki Olympia Kötvényeket, bárki vásárolhasson. A nyugdíjasoktól egészen topmanagerekig, határon innen és túl is. Ezt hogy kellene megcsinálni? Ezért tanulnak pénzügyi területen magyar fiatalok ezrei, legyen ez az Ő dolguk.



Ez a feketegazdaság kifehérítésében, a külföldi bankokban tárolt pénzek láthatóvá tételében jelentős szerepet kaphatna. Hazánkban, jelentős sport infrastruktúrális beruházások történtek és jelenleg is folynak.



A sporttudomány szakemberei pontosan mutassák be a jelenlegi kapacitások adta lehetőségeket, a gazdasági tervezők modellezzék a vidék- főváros úthálózattal történő összekapcsolás fejlesztési lehetőségeit.



A tudomány lépjen elő és érveljen az egyperces kommunikációs panelok ellenében!



Egy hazai Olympia sokkal többet nyújt az újgenerációnak, mint ami látszik. Jövőkép kell, de ehhez nagyot kell alkotni és az Olympia ilyen.



Nagyon fontosnak tartom, a hazai nyelvtanítás és nyelvtudás új alapokra történő helyezését, hazai környezetben, ez is egy cél a rendezvény okán.



A maratoni futóversenyek alatt mindig el szoktam felejteni, hogy mennyit edzettem. 35 kilométernél már nincs levegőm, de akkor kell igazán belehúzni, az egész szervezetemre szükség van, sokszor majd belepusztulok!



Szerintem, „Magyarország Olympia 2024" esetén is be lehet érni a célba, de bele kell húzni, ahogy én szoktam a 35. kilométernél.



Dr. Pellek Sándor PhD

A hadtudomány PhD fokozatosa

amatőr maratoni futó