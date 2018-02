Olimpiai csúccsal aranyérmes Phjongcshangban a férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó!

Február 22. Csütörtök

Alpesi sí

férfi műlesiklás 1. Andre Myhrer (Svédország), 2. Ramon Zenhausern (Svájc), 3. Michael Matt (Ausztria)

női kombináció 1. Michelle Gisin (Svájc), 2. Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok), 3. Wendy Holdener (Svájc)



Síakrobatika

férfi félcső 1. David Wise (Egyesült Államok), 2. Alex Ferreira (Egyesült Államok), 3. Nico Porteous (Új-Zéland)



Hódeszka

női big air 1. Anna Gasser (Ausztria), 2. Jamie Anderson (Egyesült Államok), 3. Zoi Sadowski Synnott (Új-Zéland)

férfi és női párhuzamos óriás-műlesiklás selejtező 4.00



Jégkorong

nők, döntő: Egyesült Államok-Kanada 3-2 (1-0, 0-2, 1-0, 0-0) - szétlövéssel

A torna végeredménye:

1. Egyesült Államok

2. Kanada

3. Finnország



Északi összetett

csapat - nagysánc 4x5 km-es sífutás 1. Németország, 2. Norvégia, 2. Ausztria



Rövidpályás gyorskorcsolya

férfi 500 m 1. Vu Ta-csing (Kína), 2. Hvang Dae Hon (Dél-Korea), 3. Lim Hjo Dzsun (Dél-Korea)

női 1000 m 1. Suzanne Schulting (Hollandia), 2. Kim Boutin (Kanada), 3. Arianna Fontana (Olaszország)

5000 m váltó 1. MAGYARORSZÁG, 2. Kína, 3. Kanada



Curling

Egyesült Államok-Kanada 5-3

Svédország-Svájc 9–3



Sílövészet

15.10 - Svéd-amerikai döntő lesz férfi curlingben

13.55 - Meglepetésre fehérorosz siker a női sílövő váltóban



13.45 Megkapták az ajándékot a fiúk, az éremátadás holnap 11 órakor lesz!

13.15 - OLIMPIAI BAJNOK A MAGYAR RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYAVÁLTÓ!!!

Ez Magyarország történetének első téli ötkarikás elsősége, s korábban még soha nem volt olyan téli olimpia, amelyen ilyen sok - öt - magyar pontszerző hely született volna.



A magyar helyezettek



aranyérem (1):

2018, Phjongcshang:

Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor (rövidpályás gyorskorcsolya, 5000 méteres váltó)



ezüstérem (2):

1948, St. Moritz:

Kékesy Andrea, Király Ede (műkorcsolya, páros)



1980, Lake Placid:

Regőczy Krisztina, Sallay András (műkorcsolya, jégtánc)



bronzérem (4):

932, Lake Placid:

Rotter Emilia, Szollás László (műkorcsolya, páros)



1936, Garmisch-Partenkirchen:

Rotter Emilia, Szollás László (műkorcsolya, páros)



1952, Oslo:

Nagy László, Nagy Marianna (műkorcsolya, páros)



1956, Cortina díAmpezzo:

Nagy László, Nagy Marianna (műkorcsolya, páros)



4. hely (5):

1932, Lake Placid:

Orgonista Olga, Szalay Sándor (műkorcsolya, páros)



1936, Garmisch-Partenkirchen:

Szekrényessy Piroska, Szekrényessy Attila (műkorcsolya, páros)



1948, St. Moritz:

Pajor Kornél (gyorskorcsolya, 10 000 m)



2006, Torino:

Huszár Erika (rövidpályás gyorskorcsolya, 1500 m)



2018, Phjongcshang:

Keszler Andrea, Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Heidum Bernadett (rövidpályás gyorskorcsolya, 3000 méteres váltó)



5. hely (7):

1948, St. Moritz:

Király Ede (műkorcsolya)



1972, Szapporo:

Almássy Zsuzsa (műkorcsolya)



1976, Innsbruck:

Regőczi Krisztina, Sallay András (műkorcsolya, jégtánc)



2006, Torino:

Knoch Viktor (rövidpályás gyorskorcsolya, 1500 m)



2010, Vancouver:

Darázs Rózsa, Heidum Bernadett, Huszár Erika, Keszler Andrea (rövidpályás gyorskorcsolya, 3000 méteres váltó)



2018, Phjongcshang:

Liu Shaolin Sándor (rövidpályás gyorskorcsolya, 1500 m)



2018, Phjongcshang:

Liu Shaolin Sándor (rövidpályás gyorskorcsolya, 500 m)



6. hely (4):

1968, Grenoble:

Almássy Zsuzsa (műkorcsolya)



2010, Vancouver:

Huszár Erika (rövidpályás gyorskorcsolya, 1500 m)



2014, Szocsi:

Darázs Rózsa, Heidum Bernadett, Keszler Andrea, Kónya Zsófia, Lajtos Szandra (rövidpályás gyorskorcsolya, 3000 méteres váltó)



2018, Phjongcshang:

12.50 - Papírforma német csapatsikerrel zárult az északi összetett csapatverseny

Svédország és az Egyesült Államok csapata találkozik a szombati fináléban a phjongcshangi téli olimpia férfi curlingtornáján.A selejtezőt megnyerő svédek csütörtökön a rájátszásban elődöntőbe jutott svájciakat verték könnyedén, míg az amerikai együttes az előző három olimpián győztes Kanadánál bizonyult jobbnak.Svédország-Svájc 9-3Egyesült Államok-Kanada 5-3Komoly meglepetés született a női sílövők 4x6 kilométeres váltóversenyében a phjongcshangi téli olimpián, miután a fehérorosz staféta diadalmaskodott.A csütörtöki versenyben a Nagyezsda Skardino, Irina Krjuko, Dzinara Alimebkova, Darja Domracseva összeállítású csapat az utolsó váltásnál még csak a harmadik volt a lengyelek és a franciák mögött. A Szocsiban háromszoros bajnok Domracseva azonban egészen fantasztikus utolsó 6 kilométert produkált, hibátlan lövészete mellett kiváló tempóban síelt, s végül magabiztosan győzött.Az utolsó szakaszon a svédek olimpiai bajnoka, az éppen egy hete 15 km-en győztes Hanna Öberg is fantasztikusan ment, s a kilencedik helyről a másodikra hozta célba csapatát. A bronzérmet a franciák szerezték meg.olimpiai bajnok: Fehéroroszország (Nagyezsda Skardino, Irina Krjuko, Dzinara Alimebkova, Darja Domracseva) 1:12:03.4 óra (0 büntetőkör/9 póttöltény)2. Svédország (Linn Persson, Mona Brorsson, Anna Magnusson, Hanna Öberg) 1:12:14.1 (0/12)3. Franciaország (Anais Chevalier, Marie Dorin Habert, Justine Braisaz, Anais Bescond) 1:12:21.0 (0/14)A tavalyi világ- és az idei Európa-bajnokságon is bronzérmes magyar kvartett Kínát és Kanadát megelőzve érte el a történelmi sikert, a dél-koreai együttes negyedikként zárt, miután a döntőben elesett az egyik tagja.A magyarok ezt megelőzően két ezüst- és négy bronzérmet nyertek a téli olimpiákon, legutóbb a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtáncpáros végzett másodikként 38 évvel ezelőtt, az 1980-as, Lake Placid-i játékokon.A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók az utolsó esélyüket megragadva így tovább folytatták nagyszerű sorozatukat, ugyanis három éve minden világversenyről éremmel tértek haza, az elmúlt három világbajnokságon összesen kilenc medált gyűjtöttek és mindegyiken legalább kettőt.A fináléban Liu Shaoang az élre rajtolt a dél-koreaiakat megelőzve, de az első váltásnál a hazaiak visszavették a vezetést, kisvártatva pedig a kínaiak is a magyarok elé kerültek. A futam eleje kissé ideges és feszült volt, mindenki próbált minél előrébb helyezkedni. Egy ideig Kína is vezetett a magyarok előtt, de aztán a dél-koreaiak a harmadik pozícióból ismét az élre álltak, sőt a magyar négyes visszaesett negyediknek, amikor az addig hátul "vonatozó" kanadaiak egy váltásnál elé kerültek.A finálé egyik drámai pillanata az volt, amikor a dél-koreai váltó egyik tagja elesett. Ez megnyugtatta a másik három csapatot, hosszú ideig Kanada haladt az élen Kína és Magyarország előtt. Alig tíz kör volt hátra, amikor ismét megélénkült a verseny, Kína megszerezte a vezető helyet, de Kanada szinte rögtön visszavette azt. Ekkor a magyar kvartett "csak" utazott, várta az alkalmat, amikor meglepheti riválisait.Ez a pillanat az utolsó két váltásnál jött el. Előbb Liu Shaoang parádés kigyorsítással megelőzte kanadai riválisát, majd váltott bátyjával, Liu Shaolin Sándorral, aki kínai ellenfelét lehagyva élre állt. Innentől pedig már nem engedte ki a kezéből az aranyérmet, hatalmas ökölcsapással haladt át a célvonalon elsőként. A váltó olimpiai rekorddal győzött.Noha a zsűri még videózott, de az előzgetések ellenére nyugodt, vitás helyzetektől mentes verseny volt, így a magyarok egy hatalmas piros-fehér-zöld zászlóval a jégen korcsolyázva ünnepeltették magukat. Nem is kellett csalatkozniuk, nem történt kizárás, azaz megszerezték a történelmi aranyérmet, amely 177. a sorban Magyarország esetében, de a korábbiak mind a nyári játékokon születtek.olimpiai bajnok: MAGYARORSZÁG (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba) 6:31.971 perc2. Kína (Vu Ta-csing, Han Tien-jü, Hszü Hung-cse, Csen Tö-csüan) 6:32.0353. Kanada (Charle Cournoyer, Pascal Dion, Samuel Girard, Charles Hamelin) 6:32.282A papírformának megfelelően a német csapat diadalmaskodott a phjongcshangi téli olimpia északi összetett versenyeinek utolsó számában.

A csapattagoknak egy-egy ugrásuk volt nagysáncon, melyek után az osztrákok álltak az élen, a pontokat átszámítva hat másodperces előnnyel a németekkel és 19 másodperccel a japánokkal szemben.Az már a sífutás előtt biztosnak látszott, hogy a Phjongcshangban bombaformában versenyző németek megnyerik a versenyt, hiszen abban lényegesen jobbak az osztrákoknál és a japánoknál is, a nagy rivális norvégok pedig 21 másodperccel később vághattak neki a 4x5 kilométernek.

12.35 - Holland győzelem 1000 méteren!

12.30 - Kínai győzelem világcsúccsal

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A verseny nem is hozott igazi izgalmakat: a német staféta simán győzött, a norvégok pedig felértek a második helyre. A bronzérmet Ausztria válogatottja szerezte meg.olimpiai bajnok: Németország (Vinzenz Geiger, Fabian Riessle, Eric Frenzel, Johannes Rydzek) 46:09.8 perc2. Norvégia (Jan Schmid, Espen Andersen, Jarl Magnus Riiber, Jörgen Graabak) 47:02.53. Ausztria (Wilhelm Denifl, Lukas Klapfer, Bernhard Gruber, Mario Seidl) 47:16.6A holland Suzanne Schulting nyeri a nők 1000 méteres távját, a két koreai kiüti egymást a döntőben! A második a kanadai Kim Boutin, a harmadik az olasz Arianna Fontana.A döntőt a kínai Vu Ta-csing újabb világcsúccsal (39.584) nyerte a két koreai előtt: Hvang Dae Hon a második, Lim Hjo Dzsun a harmadik. Nincs kizárás, Liu Shaolin Sándor az ötödik.

12.20 - Rajt-cél győzelem a B-döntőben

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Liu Shaolin Sándor rajt-cél győzelmet aratott a 500 méteres B döntőben, így ezen a távon újabb pontot szerez Magyarországnak, ugyanis legrosszabb esetben is 5. helyen végez.

11.53 - Liu Shaolin Sándor B döntős

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Liu Shaolin Sándor a B döntőbe jutott a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpián.Nehéz lett volna ennél nehezebb futamot összeválogatni a magyar számára, ugyanis az egyes pozícióból indult az egy körrel korábban világcsúccsal futamgyőztes kínai Vu Ta-csing, másik oldalán pedig az 1000 méter kanadai aranyérmese, Samuel Girard.

11.50 - Ezért zárták ki Liu Shaoangot

Eurosport Nederland on Twitter Daan Breeuwsma is door naar de halve finale! Dylan wordt derde, en redt het net niet. #PyeongChang2018 #Olympics #OS2018 https://t.co/Bqc2S6i72h

11.38 - Keszler Andrea nem jut tovább 1000 méteren

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A futam nagyon izgalmasan kezdődött, ugyanis az MTK 22 éves klasszisa összeakadt az első kanyarban Girarddal, de előbbi volt belül, így a kanadai húzta a rövidebbet, teljesen kisodródott. Azonban a táv 2016-os magyar világbajnoka is ritmust vesztett, s a kazah Abzal Azsgalijev elment mellette. A magyar gyorskorcsolyázó szerencséjére azonban törött pengedarabok maradtak a jégen, így leállították a futamot.Másodjára Liu Shaolin tisztán megtartotta a második helyet, Girard nem volt annyira agresszív ezúttal a rajtnál, de aztán rögtön az első kigyorsításnál belülre került az egyenesben, így feljött másodiknak. A magyar versenyző két körig kereste a támadási lehetőséget, majd amikor úgy tűnt, megindulhat, kissé megbotlott, újabb lehetősége pedig már nem akadt a tempóvesztés miatt. Harmadik helyével a kisdöntőbe került, ahol a holland Daan Breeuwsma, a kínai Zsen Ce-vej és a japán Szakazume Rioszuke lesz az ellenfele.Keszler Andrea a negyeddöntőben búcsúzott a női rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpián.

Az elején próbáltam feljebb lépni, de a két holland nagyon összezárt előttem, így visszaverték a támadásokat, nem találtam rést. A dél-koreai lány is későn indult meg, pedig azt szerettem volna kihasználni. A végére el is fáradtam"

11.24 - Liu Shaoangot kizárják

Liu Shaolin Sándor

08.46 - Szétlövéssel az Egyesült Államok nyerte a női hokidöntőt

08.02 - Gisin nyerte a női kombinációt

Michelle Gisin

Mikaela Shiffrin

Wendy Holdener

Lindsey Vonn

A szlalom előtt azt gondoltam, nehéz lesz ezen a pályán jót síelni, de mindent beleadtam, mert előnyt szerettem volna kiharcolni, tudva, hogy Lindsey jön majd utolsóra"

Ragnhild Mowinckel

Őszintén szólva, féltem a futam előtt, mert a mostani szezonban rengeteg problémám volt szlalomban, sokszor pórul jártam. Viszont tudtam, hogy egy napon majd összeáll minden, s a mai volt az a nap."

Úgy jöttem ide, hogy több számban is érmes lehetek. Az óriás-műlesiklásban nyert arany után nagyon bizakodó voltam, de aztán a műlesiklás nem úgy alakult, mégis, összességében jó érzéseim vannak"

06.41 - Kristoffersen bukott, Myhreré az aranyérem

Henrik Kristoffersen

Andre Myhrer

Kékesi Márton

Mario Matt

Ramon Zenhaeusern

Alexis Pinturault

Victor Muffat-Jeandet

Marcel Hirscher

05.15 - Amerikai címvédés férfi félcsőben

David Wise

Alex Ferreira

Nico Porteous

03.15 - Osztrák arany a női hódeszkásoknál

Anna Gasser

Zoi Sadowski Synnott

03.01 - Hirscher kiesett, Kristoffersen az arany küszöbén

Nagyon sajnálom, hogy kiestem, mert a pálya elején nagyon gyors voltam. De a nagyobb sebesség nagyobb kockázattal is jár, itt egyetlen hiba kiesést eredményezhet"

Nem zavart a sérülésem, ez is csak egy kihívás volt. A pálya nem volt könnyű és nehéz sem, inkább gyorsra tűzték, amiben viszont könnyebb hibázni, emiatt estek ki sokan"

Azért az látszik, hogy ez a legjobb számom. Nagyon elégedett vagyok. Még magamat is megleptem, hogy nagyobb hiba nélkül értem célba. Kifejezetten trükkös volt a pályatűzés, sok lehetőség volt a hibázásra, főleg 81-es rajtszámmal, mert egyes kapuknál már komoly kádak alakultak ki"

Az 500 méteren tizedik tatabányai sportoló megtartotta harmadik pozícióját a rajtnál, aztán a futam első felében két holland, az 500-on ezüstérmes holland Yara van Kerkhof és a szám vb-bronz- és Eb-ezüstérmese, Suzanne Schulting mögött "vonatozott". Féltávnál az orosz Jekatyerina Jefremenkova megelőzte, ráadásul a harmadik olimpiáján szereplő Keszler kisodródott, ahogy a kanyarban külső ívre került, így visszaesett utolsónak az ötösben. Később, amikor már reménytelennek látta a továbbjutást, le is szakadt riválisaitól, akik közül az ötszörös világbajnok dél-koreai Sim Szuk Hi mellett végül Schulting lett elődöntős.- mondta Keszler Andrea.A program a férfi 500 és a női 1000 méter elődöntőivel, majd fináléival folytatódik, végül - a magyar csapat részvételével - az 5000 méteres férfi váltó éremcsatájával zárul.bejutott az elődöntőbe a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpián. Testvérét, Liu Shaoangot kizárták a negyeddöntőben.A legrövidebb táv két évvel ezelőtti világbajnoka ugyan nem kapott kiemelkedően erős ellenfeleket, de csak a hármas pályáról rajtolhatott. Az MTK 22 éves klasszisa jól kapta el a startpisztoly jelét, megelőzte az orosz Alekszandr Sulginovot, csakhogy a lengyel Bartosz Konopko még jobban indult el, így Liu Shaolin maradt harmadik, az élen a kínai Zsen Ce-vej diktálta a tempót. Noha volt egy kis lemaradása a magyar sportolónak, féltávig támadó pozícióba küzdötte magát, majd az egyenesben belülre vágva legyorsulta lengyel riválisát, így megszerezte a továbbjutást érő második helyet.A minden távon junior világbajnok Liu Shaoang viszont nem tudta megismételni bátyja teljesítményét, mivel harmadik egyéni számában is a kizárás sorsára jutott. A futam igen lassan indult, ugyanis előbb egy kiugrás, majd egy csúcsbója előtti esés miatt lőtték vissza a rajtot. A szintén MTK-s sportoló harmadjára ugyan megtartotta második pozícióját az 1500 méteren aranyérmes dél-koreai Lim Hjo Dzsun mögött, de ezt követően nem korcsolyázott elég gyorsan, így a kazah Abzal Azsgalijev az egyik egyenesben belül mellé vágott, a kanyarban pedig összeértek, ettől mindketten kisodródtak és lecsúsztak a továbbjutást érő második helyről. Mivel a kazah volt kedvezőbb helyzetben, a 19 éves magyar versenyzőt büntették meg, riválisát pedig továbbjuttatták Lim és a holland Daan Breeuwsma mellett.A második negyeddöntőben a szám specialistája, a kínai Vu Ta-csing erődemonstrációt tartott, ugyanis 39.800 másodperccel új világrekordot ért el. A korábbi csúcsot az amerikai JR Celski tartotta 39.937 másodperccel 2012 októbere óta.A verseny 11.42 órától folytatódik az elődöntőkkel.Az Egyesült Államok csapata nyerte meg a phjongcshangi téli olimpia női jégkorongtornáját, mivel a csütörtöki döntőben szétlövés után legyőzte a címvédő Kanadát.Az első harmadban sokáig nem esett gólt, majd a szakasz hajrájában a játékrész jelentős részét emberelőnyben játszó amerikaiak szereztek vezetést. A szünetben aztán rendezte sorait a címvédő, s a második játékrészben fordítani tudott. Második gólját az a Marie-Philip Poulin szerezte, aki 2010-ben Vancouverben és négy évvel ezelőtt Szocsiban is duplázott a fináléban.A harmadik harmadban a kanadaiak inkább az előnyük megtartására törekedtek, és gyors ellentámadásokkal próbálták eldönteni az összecsapást, de pont egy elhibázott kontratámadás miatt tudott egyenlíteni ellenfelük: a játékrész második felében egy "három az egy elleni" szituációban Laura Stacey rendkívül önző volt, lövése kivágódott a palánkról, a túloldalon pedig azonnal kiugrott Monique Lamoureux-Morando, és szép szólógólt lőtt.A hosszabbításban nem változott az állás, majd a szétlövésben az ötödik, zárópárban - három kanadai és két amerikai elhibázott büntetőnél - Hilary Knight nem ütötte be a sorsdöntő gólt. Így folytatódott a párbaj, Jocelyne Lamoureux-Davidson a kapust gyönyörűen elfektetve volt eredményes, Meghan Agosta kihagyott büntetője után viszont már ünneplő amerikaiak lepték el a pályát.Az Egyesült Államok előzőleg 1998-ban szerzett olimpiai aranyérmet, azóta sorozatban négyszer a kanadaiak diadalmaskodtak.Egyesült Államok-Kanada 3-2 (1-0, 0-2, 1-0, 0-0) - szétlövésselgól: Knight (20.), Lamoureux-Morando (54.), Lamoureux-Davidson (győztes büntető), illetve Irwin (22.), Poulin (27.)1. Egyesült Államok2. Kanada3. FinnországA svájcinyerte a női alpesi sízők kombináció számát a phjongcshangi téli olimpia csütörtöki napján. A 24 éves versenyző pályafutása első ötkarikás érmét szerezte.A második helyen az amerikaiak sztárja,végzett, ő már a második érmét szerezte Phjongcshangban, miután egy héttel ezelőtt megnyerte az óriás-műlesiklást. A bronzérem az ugyancsak svájcinyakába került, aki második phjongcshangi érmét gyűjtötte be a műlesiklás ezüstje után.A lesiklás után a minden bizonnyal utolsó olimpiáján szereplőállt az élen, a 33 éves amerikai - aki egy nappal korábban a lesiklásban szerzett bronzával minden idők legidősebb dobogósa lett a női alpesi sízők között - azonban a műlesiklásban hibázott és kiesett.Gisin sízőcsalád tagja, bátyja, Marc és nővére, Dominique is olimpikon volt korábban. Michelle most a család második olimpiai aranyát gyűjtötte be, mivel nővére négy éve Szocsiban lesiklásban nyert.-mondta a 24 éves svájci, aki a lesiklásban harmadik lett, azaz a műlesiklásban csak a végül negyedik norvég, illetve Vonn síelt utána.A nagy esélyes Shiffrin a mostani olimpián elmaradt ugyan a szakértők várakozásaitól, ám az eddigi két érmével elégedett.- mondta az összetett világkupában óriási fölénnyel vezető amerikai sztár, aki Szocsiban szlalomban győzött, így két aranyból és egy ezüstből áll az eddigi olimpiai medálgyűjteménye.olimpiai bajnok: Michelle Gisin (Svájc) 2:20.90 perc (lesiklás: 1:40.1 perc/műlesiklás: 40.76)2. Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok) 2:21.87 (1:41.35/40.52)3. Wendy Holdener (Svájc) 2:22.34 (1:42.11/40.23)Az első futam után élen álló norvégbukott, így a svédnyerte a férfi műlesiklást a phjongcshangi téli olimpia csütörtöki napján,pedig 30. lett.Vancouver bronzérmese mögött meglepetésre a svájci Ramon Zenhaeusern lett a második, harmadikként pedig a címvédő osztrákzárt. Kékesi Márton a célját elérve 30. helyen végzett.A második körben, amelyre abbamaradt a hószállingózás, de feltámadt a szél, az első igazán jó menetet az osztrákok címvédője, Mario Matt produkálta, így biztos volt, hogy jelentősen előrelép a 12. helyről. Hosszú ideig csak a svájcitudta őt megelőzni, hiába következtek olyan klasszisok, mint például a francia, aki kombinációban ezüst-, az óriás-műlesiklásban bronzérmes volt.A legjobb háromból aztán a kombinációban harmadik, szintén franciasem tudott elég ritmusosan végigsíelni a pályán, azaz számára is elúszott a dobogó. Myhrer viszont bevállalósan síelt, ráadásul mindezt komolyabb hiba nélkül tette, így jelentős, több mint héttizedes előnyéből 34 századot meg tudott őrizni. Ekkor következett a nagy esélyes, a dél-koreai játékokon óriás-műlesiklásban második Kristoffersen, de a reményei hamar szertefoszlottak. Az első ellenőrző pont előtt ugyanis "megdobta" egy kapu és mindkét lába felemelkedett a talajról. Emiatt nem tudott irányt váltani, hiába próbált minden erejével fékezni, már lecsúszott a következő kapuról és kiesett. Mérgében nagyot csapott a hóra a botjával, mertkiesése nyomán óriási esélye volt a sikerre a szakág másik nagy specialistájaként.Kékesi ezúttal nem csúszott olyan egyenletesen, mint az első futamban, voltak kisebb hibái, de végül teljesítette az elsőhöz képest kevésbé ritmusos pályát, ráadásul a legjobb harmincba is bekerült, ami a célja volt."Megszenvedtem a pályával, de nagyon boldog vagyok, hogy sikerült a legjobb harminc közé kerülnöm. Nehéz volt a vonalvezetés, de most sokkal korábban jöhettem le, mint az elő menetben, így a pálya kevésbé romlott le" - értékelt Kékesi Márton, aki az MTI kérdésére úgy reagált, szeretne még ebben az idényben világkupafutamon is versenyezni, de erről még nem egyeztetett sem az edzőjével, sem a szövetség vezetőivel.olimpia bajnok: Andre Myhrer (Svédország) 1:38.99 perc (1 futam: 47.93 másodperc/2. futam: 51.06) 2. Ramon Zenhausern (Svájc) 1:39.33 (48.66/50.67) 3. Michael Matt (Ausztria) 1:39.66 (49.00/ 50.66)Az amerikaimegvédte címét a férfi síakrobaták félcső számában a phjongcshangi téli olimpia csütörtöki versenynapján.A 27 éves sportoló az első és a második gyakorlata során is hibázott, azonban a számára mindent eldöntő harmadik próbálkozására - mivel csak a legjobb eredmény számít - fantasztikusan szerepelt.Wise mögött a második helyen honfitársa,végzett, ezzel a két éremmel az amerikai sportolók az ország történetének 299. és 300. medálját gyűjtötték be a téli olimpiákon.A harmadik helyen egy tinédzser, az újzélandivégzett, aki 16 évesen és 91 naposan hazájában minden idők legfiatalabb olimpiai (nyári és téli) érmese lett.olimpiai bajnok: David Wise (Egyesült Államok) 97,20 pont2. Alex Ferreira (Egyesült Államok) 96,43. Nico Porteous (Új-Zéland) 94,80A legnagyobb esélyes, az osztráknyerte a női hódeszkások big air számát a phjongcshangi téli olimpia csütörtöki versenynapján. Az ötkarikás játékokon bemutatkozó versenyszám világbajnokának és világelsőjének, valamint az X-games idei győztesének döntőbeli első ugrása ugyan nem sikerült, de a másodikat és a harmadikat hiba nélkül hajtotta végre, s mivel a szabályok értelmében a két jobbik ugrást számítják, ő diadalmaskodott. A második helyen az amerikai Jamie Anderson, a harmadikon pedig az újzélandivégzett.olimpiai bajnok: Anna Gasser (Ausztria) 185,00 pont 2. Jamie Anderson (Egyesült Államok) 177,25 3. Zoi Sadowski Synnott (Új-Zéland) 157,50Phjongcshang kétszeres bajnoka, Marcel Hirscher kiesett a férfi műlesiklók első futamában a téli olimpia csütörtöki napján, így Henrik Kristoffersen áll az élen. A két magyar induló közül Samsal Dalibor kiesett, míg Kékesi Márton 38. helyről várja a folytatást. Az óriás-műlesiklásban ezüstérmes norvég sízőre reálisan csak Vancouver bronzérmese, a svéd Andre Myhrer lehet veszélyes a maga 21 százados hátrányával, ugyanis a harmadik francia Victor Muffat-Jeandet-nak már 62 század a lemaradása. Szikrázó napsütés és hószállingózás egyszerre fogadta a 108 indulót. Az első igazán jó menetet a szám kétszeres világbajnoki érmese, Manfred Mölgg produkálta, de a négyes rajtszámmal induló Kristoffersen hamar bebizonyította, hogy lehet ennél sokkal jobban és gyorsabban is teljesíteni a 66 kapuból álló pályát. Szocsi bronzérmese tudta, hogy csak óriási kockázatot vállalva győzheti le az osztrák Hirschert, így egészen elképesztő sebességgel cikázott a kapuk között, egyetlen hiba a biztos kiesését jelentette volna, de még csak megingása sem volt. Előnyét a célig folyamatosan növelve 68 századot vert Mölggre.Rögtön utána következett legnagyobb riválisa, a kombinációban és óriás-műlesiklásban is aranyérmes Hirscher, akire így nagy nyomást helyezett Kristoffersen. A szám világbajnoki címvédője elég darabosan, széles íveket síelve kezdett, már az első ellenőrző pontnál hátránya volt, de mozgása később sem lett összeszedettebb, az egyik kapu bevételekor pedig megbillent, s hiába fékezett minden erejével, lecsúszott a következőről, így a hatszoros összetett világkupagyőztes kiesett.A hátralévő indulók közül egyedül a veterán, 35 éves Myhrer tudta megközelíteni az éllovast, így kettejük között dőlhet el az aranyérem sorsa. Még a két francia szlalomspecialista sem tudott közel férkőzni a két északi versenyzőhöz, ugyanis a kombinációban harmadik Victor Muffat-Jeandet-nak már 62 század a hátránya, amivel harmadik, míg a kombinációban ezüst-, az óriás-műlesiklásban bronzérmes Alexis Pinturault 82 százados lemaradással hatodik. Az egyre jobban elhasználódott pálya alaposan megrostálta a mezőnyt, nem volt könnyű dolga a késői rajtszámmal indulóknak.A magyarok közül a horvát születésű, negyedik olimpiáján, de magyar színekben először szereplő Samsal Dalibor síelt elsőként. Kifejezetten gyors volt a pálya felső szakaszán, aztán viszont az egyik kaput nem tudta bevenni, így kiesett.Kékesi Márton szintén agresszív menetet produkált, viszont neki sikerült komolyabb megingás nélkül lecsúsznia, így a kifejezetten előkelő 38. helyen zárt az 52 célba érkezett közül.- mondta az MTI-nek Samsal Dalibor, aki sérülten versenyzett, ugyanis két napja az edzésen egy visszacsapódó kapu eltörte a hüvelykujját, emiatt úgy tudott elindulni, hogy a síbotot hozzáragasztották a kézfejéhez.- értékelt Kékesi, aki saját bevallása szerint a második futamokban még jobb szokott lenni, így azt várja magától, hogy a legjobb harmincba kerüljön".A második futamot magyar idő szerint hajnali 5 órától rendezik.1. Henrik Kristoffersen (Norvégia) 47.72 másodperc 2. Andre Myhrer (Svédország) 47.93 3. Victor Muffat-Jeandet (Franciaország) 48.34 ...38. Kékesi Márton 53.49 Samsal Dalibor kiesett.

Korábban

Sanyi az a versenyző, aki ötvenből 45-ször jól dönt"

A rövidpályás gyorskorcsolyázók utolsó versenynapja ráadásul dupla lehetőséget kínál, ugyanis a legjobb négy között, azaz az A döntőben induló férfi váltó mellett férfi 500 méteren Liu Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang is a dobogóra pályázik. Előbbi az egész olimpián nagyszerűen szerepel, döntőbe jutott 1500, majd 1000 méteren is, az egyetlen elrontott futama éppen az utóbbi táv fináléjában volt, amikor kizárták. A leghosszabb egyéni számban viszont ötödikként zárt, éremszerzési esélyét a kanadai Charles Hamelin szabálytalansága vette el. Előzetesen Liu Shaolin azt ígérte, hogy minden számban döntőt fut, ennek a bravúrnak az eléréséhez pedig már csak az erősségének számító 500 méter hiányzik.- mondta az 500 méter két évvel ezelőtti világbajnokáról Bánhidi Ákos csapatmenedzser. Hozzátette, ahogy a nőkre igaz volt a legrövidebb távon, úgy a Liu fivérekre is, hogy ha a rajtot követően továbbjutó helyen állnak, akkor szabályos körülmények között csak olyan riválisnak van esélye megelőzni őket, aki világcsúcson belüli időt tud.Az MTK 22 éves gyorskorcsolyázója a negyeddöntőben papíron nem került nehéz ötösbe, ugyanakkor ezúttal a hármas pályáról indulhat. A kínai Ren Ziwei és az orosz Alekszandr Sulginov egyikének megelőzése viszont nem okozhat gondot olyan versenyzőnek, aki éremre vágyik. A minden távon junior világbajnok Liu Shaoang a kettes rajtpozíciójával jobb helyzetben van, ugyanakkor ő együtt szerepel majd az 1500 méter dél-koreai bajnokával, Lim Hjo Dzsunnal. A 19 éves tehetségnek, aki eddig az 1000 és 1500 méteres versenyét is elrontotta egy-egy kizárással, két holland és egy kazah ellenfelet kell maga mögött tartania, ami korántsem lehetetlen. Ő úgy fogalmazott, minden fejben dől majd el.Érdekesség, hogy két éve Liu Shaolin Sándor éppen a Koreai Köztársaságban, de nem a kangnungi jégcsarnokban, hanem Szöulban lett világbajnok úgy, hogy akkor testvére is fináléba jutott, sőt, bronzérmet szerzett 500-on.A fogadóirodák szerint három nagy esélyese van a sprintszámnak: a legnagyobb favorit a táv kétszeres világbajnoka, a kínai Vu Ta-csing, őt követi Liu Shaolin és dél-koreai Hvang Dae Hon.A világ- és Európa-bajnoki bronzérmes férfi váltó a dél-koreai, a kínai és a kanadai négyessel szerepel együtt a fináléban. Pontszerzőnek még nem tekinthető, mert kizárás esetén a kisdöntő végére sorolják a vétkeseket."Talán egy fokkal a kanadaiak gyengébbek a másik három stafétánál a negyedik emberük miatt, ha nagy iram lesz az elejétől, akkor akár le is szakadhatnak emiatt" - mondta Bánhidi.A csütörtöki napon szintén érdekelt lesz női 1000 méteren a harmadik olimpiáján szereplő Keszler Andrea, de tőle bravúr lenne a továbbjutás a negyeddöntőből. Az 500-on tizedik tatabányai versenyző ötösében szerepel az ötszörös világbajnok dél-koreai Sim Szuk Hi, az 500-on ezüstérmes holland Yara van Kerkhof, illetve a szám vb-bronz- és Eb-ezüstérmese, a szintén holland Suzanne Schulting is, de az orosz Jekatyerina Jefremenkova sem könnyű ellenfél.A magyarok a dél-koreai játékokon eddig egy-egy negyedik, ötödik és hatodik helyet gyűjtöttek. Az elmúlt három világbajnokságon viszont összesen kilenc érmet, s mindegyiken legalább kettőt nyertek.De nemcsak Kangnungban lesz magyar érdekelt, ugyanis Phjongcshangban a férfi műlesiklásban ismét rajthoz áll Kékesi Márton és Samsal Dalibor. Mindkettőjüknek ez a legjobb száma. A világ viszont minden bizonnyal az immár kétszeres bajnok osztrák Marcel Hirscher és az óriás-műlesiklásban mögötte második Henrik Kristoffersen csatájára lesz kíváncsi. A nőknek a péntekre várható viharos időjárás miatt előrehozták a kombinációs versenyét, amelyben az óriás-műlesiklásban győztes Shiffrin a legnagyobb favorit.Az északi összetett csapatversenyében kétségtelenül a német váltó az aranyesélyes, mivel versenyzői mindkét egyéni számot megnyerték, ráadásul másodjára az egész dobogót kisajátították. A 4x6 kilométeres női sílövő váltók küzdelmében ugyancsak a világbajnoki címvédő németek a legesélyesebbek az aranyra, Laura Dahlmeier harmadik diadalát arathatja Phjongcshangban. A női jégkorongtornán pedig sorozatban ötödször lehet első a kanadai csapat, amelynek ehhez az amerikaiakat kell legyőznie.