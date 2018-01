Oktatott az MKC - Kupagyőzelem a X. Student Kupán!

Swietelsky-Szombathely – EU-FIRE Mosonmagyaróvár 20-25 (9-17)

Szombathely, Savaria Aréna, 500 néző

Jv.: Mándli, Tóbiás



SZKKA: Schneck – Takács K. 1, Szendrei 1, Schneider 3, Smid, Horváth P. 2, Csire 2. Csere: Pálinkás, Jurik (kapusok), Szuhogyi, Pődör 2, VIRÁG 5, Ivanics 1, Majer, Bozzai, Takács B. 3. Vezetőedző: Füzesi Ferenc



MKC: SCHOLTZ - Töpfner, CSALA 4, TILINGER 7 (1), Horváth B. 2, Kopecz, Bízik R. 4. Csere: DÁNYI, Oláh (kapusok), Hajtai 2, Farkas 1, Gyimesi 1, Rábai 2, Bízik B. 1, Bardi, Hegedüs 1, Tóth M. Vezetőedző: Bognár Róbert



Kiállítások: 2 perc ill., 10 perc

Hétméteresek: 2/- ill., 1/1

Örülök, hogy megnyertük ezt a tornát, de ami még fontosabb, hogy csapatként rengeteget léptünk előre. Jó volt a lányok hozzáállása és a nagyon egységesek is voltak, ez vezetett a sikerhez. Persze kellettek a nagyszerű egyéni teljesítmények is ezen a hétvégén, és azt kell, mondjam mindenkivel elégedett vagyok. Jó érzés kimondani, hogy én vagyok ennek a csapatnak a vezetőedzője. Remélem, ezen az úton megyünk tovább.

100 százalékos teljesítménnyel, három magabiztos győzelemmel az EU-FIRE Mosonmagyaróvár nyerte a X. Student Kupát Szombathelyen. Az óvári kézilabdás hölgyek vasárnap a házigazda Swietelsky-Szombathely gárdáját verték fölényesen. A találkozó már a félidőben eldőlt, hiszen ekkor nyolccal vezetett az MKC. Később 10-re is nőtt az óváriak előnye, igaz ebből a hajrában faragni tudtak a szombathelyiek.A találkozó egyébként 2x25 percig tartott, és a csapatok futóórával játszottak. Bognár Róbert gárdájából mindenképpen ki kell emelni Scholtz Andreát és Dányi Bernadettet, hiszen a kapusok a döntőben is parádéztak. Hasonlóan teljesített Tilinger Tamara is, aki hét gólt lőtt a fináléban.Az MKC az első helyen kívül két különdíjat is elhozott, hiszen a legjobb kapusnak Scholtz Andreát, a legjobb játékosnak pedig Tilinger Tamarát válaszották.A X. Student Comfort Kupa felnőtt korosztályának végeredménye:1. EU-FIRE Mosonmagyaróvár2. Swietelsky-Szombathely3. Győri ETO KC U184. Pénzügyőr5. Szent István SE6. KozármislenyA X. Student Comfort Kupa legjobb kapusa: Scholtz Andrea (MKC)A X. Student Comfort Kupa legjobb játékosa: Tilinger Tamara (MKC)Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: