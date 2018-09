Ökölvívás - Újoncként lett bajnok

A győzelem a női 75 kilóban induló Varga Boglárka nevéhez fűződik, aki újoncként tudott nyerni. A közelmúltban az evezésből „nyergelt át" az ökölvívásra s messze túlszárnyalta a várakozásokat. Nagy Zoltán, a győriek vezetőedzője előzetesen úgy fogalmazott: Bogi a döntőig menetelhet, ha a lámpalázat is képes lesz le-

gyűrni.



Nos, le tudta gyűrni, az edző szerint végig nagyon jól bokszolt, így már biztos utazónak számít az Európa-bajnokságra.



Az ezüstérem Horváth Krisztián nyakába került. Ő elsőéves juniorként az 52 kilósok között jutott el a fináléig, ahol szoros meccsen maradt alul. Az EB-re készülő válogatottkeretben így is helyet kapott.



Ami a többieket illeti, Jónás Dominik nem tudta hozni a súlyt – 96 kg-ról kellett volna lemenni 80 kg-ra, ebben dietetikus is segítette a sportolót –, a mérlegelésnél azonban négy dekával túllépte a súlyhatárt, így nem bokszolhatott.



Takács Péter 75 kilóban jóval erősebb ellenféltől kapott ki döntő fölénnyel, míg Walczer Tamás 54 kilóban ugyanazzal szemben maradt alul, akitől korábban a diákolimpián is kikapott.



Nagy Zoltán összességében elmondta: nem elégedett tanítványai teljesítményével, sokkal jobb eredményt várt az országos bajnokságon.