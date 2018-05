Ökölvívás - Profi Európa-bajnok a soproni bunyós

A soproni profi ökölvívó a Royal Boxing Organization (RBO) betöltetlen kisváltósúlyú övéért a többszörös magyar amatőr bajnok, a válogatott tagjaként amatőr vb-n is szereplő Nagy Krisztián ellen lépett szorítóba.



Nagy élvezhette a hazai pálya minden előnyét, a több száz fős publikum is neki szurkolt. Sokáig inkább a szolnoki versenyző akarata érvényesült az ezúttal sokáig elsősorban a védekezésre koncentráló soproni ökölvívóval szemben. Az 5. menetben Nagy ütése saját bevallása szerint „meg is fogta" Mátét, de a mérkőzésvezetőnek nem kellett számolni a soproni versenyzőre. Ahogy teltek a menetek, úgy vált egyre bátrabbá Máté Ádám. A 6. menet után két pontozónál még 4, egynél pedig 2, a 8.-at követően viszont kettőnél volt 2 pontos hátránya, a harmadiknál döntetlenre álltak. Ehhez persze az is kellett, hogy a 8. menetben Máté Ádám egy testütéssel „megfogja" ellenfelét, s egy olyan huszáros rohammal zárja le a menetet, amelynek a végén csak a gong mentette meg ellenfelét a számolástól. A „vérszagot" meg-érző soproni bunyóst a 9. menetben a szíve vitte előre és ebben kiütötte a hazai versenyzőt, taktikusan, hosszabb profi múltját kihasználva tudta vesztett helyzetből a maga javára fordítani a meccset.