Ökölvívás - Öt győri lép szorítóba

Bundovics István (56 kg), Serbán Henrik (64 kg), Sárközi Attila (69 kg), Wittmann Ferenc (75 kg) és Antonik Tibor (81) próbál meg minél jobb szereplést elérni, de hogy mennyi esélyük van erre, arról Nagy Zoltán vezetőedzőt kérdeztük.



„Nehéz megjósolni, szokásomtól eltérően most nem is fogalmaznék meg konkrét célt, legalábbis ami a győzelmek és az érmek számát illeti" – kezdte Nagy Zoltán, aki azért egyéni elvárásait elmondta tanítványaival kapcsolatban.



„Bundovics hivatalosan még második éves ifista, de már betöltötte a tizennyolcadik életévét, így indulhat a felnőttek között. Elsősorban nála a tapasztalatszerzés a legfontosabb, de ha azt a szintet hozza, amit az ifjúsági magyar bajnokságon mutatott, az akár egy éremre is elég lehet itt" – kezdte a szakvezető.



„Serbán súlycsoportot váltott, mert nem tudta a hatvan kilót hozni. Számára fel van adva a lecke, ráadásul abban a súlycsoportban bokszol, melyet az elmúlt években Nyéki Georgián uralt, aki most már edzőként dolgozik a klubnál. Én azt gondolom, a végjátékig, azaz a döntőig el kellene jutnia Henriknek" – folytatta Nagy Zoltán.



„Sárközi az egyik legmotiváltabb versenyző, neki mindig pechje volt a sorsolásnál, most úgy vélem, nagyon kimagasló képességű bokszoló nincs az ő súlycsoportjában. Meglátjuk, meddig tud eljutni" – fogalmazott a vezetőedző.



„Wittmann tavaly bronzérmes lett az ifjúsági bajnokságon. Biztosan mindent megtesz majd most is, hogy eredményes legyen, de azért még van hova fejlődnie, s azt látom, ő egy kicsit későn érő versenyző" – mondta Nagy Zoltán, aki végül Antonik Tiborról beszélt: „Ő hosszabb kihagyás után tért vissza. Igazán komoly eredménykényszer nincs rajta. Most derül ki, milyen formában van, s később lehet-e vele még komolyabb szinten számolni."