Ökölvívás - Nyolc Gladiátor-érem Szlovákiából

Jól teljesítettek a győri bokszolók a nemzetközi tornán.

A győri Patent-Gladiátor Akadémia is népes csapattal vett részt a tornán, s végül három első, egy második és négy harmadik hellyel zárt. Győzött Egervári Richárd (ifjúsági 81 kg), Jónás Dominik (junior +80 kg) és Horváth Krisztián (junior 52 kg), a döntőben kapott csak ki Wittmann Ferenc (felnőtt 75 kg), míg a bronzérem került Sárközi Attila (felnőtt 69 kg), Kertész Dávid (ifjúsági 69 kg), Jakab Alex (ifjúsági 60 kg) és Németh Dominika (ifjúsági 60 kg) nyakába.Nagy Zoltán, a győriek vezetőedzője érthetően elégedetten értékelte a versenyt: „Nem nagyon lehet okunk a panaszra, egy-két helyezés lehetett volna kis szerencsével még jobb, de most így alakult, ennek is örülünk. Egervári útja az aranyig sima volt, ő sérülése után gyakorlatilag most tért vissza, nagyon nem kellett megizzadnia, a döntőben is elég hamar leütötte ellenfelét, aki azért végigbokszolta a mérkőzést, de ez inkább egy edzésnek felelt meg Ricsi számára. Horváth Krisztián egy súlycsoporttal feljebb bokszolt, s rögtön győzött, komoly előrelépés ez számára, s most megnyílt az út afelé, hogy kijusson a junior Európa-bajnokságra. Jónás Dominik három kemény meccset vívott, ha így fejlődik a továbbiakban, akkor ő is esélyes lehet egy világversenyen való szereplésre" – mondta a győztesekről Nagy Zoltán.Az ezüstérmes Wittmannról a következőket mondta a győri vezetőedző: „Már az elődöntőben is nagy csatát vívott ellenfelével, akkor győzött, a fináléban viszont lengyel ellenfele, aki talán az egész torna legjobb bokszolója volt, technikailag jobb volt nála. Ezt harciassággal igyekezett kompenzálni Feri, de nem tudta a maga javára fordítani a találkozót. Összességében azonban jó teljesítményt nyújtott."A bronzérmesekkel sem volt elégedetlen a szakvezető: „Jakab Alex az elődöntőben egy angoltól kapott ki kettő-egyre. Szoros meccs volt, hajszálnyi volt köztük a különbség, hasonló folytatás mellett Alex is esélyes a válogatottságra. Kertész Dávid is kettő-egyre kapott ki a négy között. Kicsit a saját feje után ment, kevésbé tartotta be az edzői utasításokat. Nagyon igyekezett, de ez most erre volt elég. Sárközi Attila az elődöntőben nem a megfelelő ritmusban kezdett, túlságosan is tisztelte ellenfelét. Majd kapott egy ütést, amitől vérzett az orra, az egészségmegóvás érdekében a harmadik menetben adtuk fel a mérkőzést. Németh Dominika talán a legjobb teljesítményét nyújtotta a cseh rivális ellen, mégis vereséget szenvedett. Örülök, hogy az egész tornán jól bokszolt, s a négy között is méltó ellenfél volt."Az érmesek mellett a junior Takács Péter a helyi szervező fiával került össze hamar, nem bokszolt rosszul, de nem volt esélye. Az ifjúsági Kecskeméti Martin egy súlycsoporttal feljebb indult, mert az 52 kg-ban nem volt mezőny. Ott viszont erősebbek voltak az ellenfelek. Múltkor már elmaradt a győri bokszoló meccse, most mindenképpen szerették volna, ha a kötelek közé lép. Túl nagy falat volt azonban még ez számára.„Ez a torna is bebizonyította számunkra, hogy hasznos a fejlődés szempontjából, ha minél több nemzetközi mérkőzést vívnak ökölvívóink" – összegzett a torna kapcsán Nagy Zoltán.