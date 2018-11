Ökölvívás - Negyedszer lett magyar bajnok a győri Egervári Richárd

Egervári Richárd családjával és edzőjével, Nagy Zoltánnal a dobogó tetején.

Közülük Egervári Richárd szerepelt a legjobban, aki megnyerte a 91 kg-osok küzdelmét, ezzel negyedik aranyérmét szerezte a korosztályos ob-k során. Az augusztusi világbajnokságon is szerepelt tehetséges ökölvívó súlycsoportot váltott, az eddigi 81 kg helyett indult 91 kg-ban.„Ricsi négy éve veretlen idehaza, ami azt gondolom, nagy szó. Bár a mostani verseny előtt volt egy apróbb sérülése a bal kezén, de dr. Szálasy László megvizsgálta, s végül tudott indulni. Meggyőző fölénnyel végzett az élen, s bebizonyosodott, hogy a váltás indokolt volt. Ricsinek a magassága és a gyorsasága is megvan, öt-hat kiló izom azonban még hiányzik róla, hogy később a felnőttek között is helyt tudjon állni" – mondta Nagy Zoltán, a Gladiátor vezetőedzője.Egervári a december elején esedékes felnőtt ob-n nem tud részt venni, mert pár nappal az esemény után tölti csak be a 18. életévét.Jakab Alex – aki szintén feljebb lépett egy súlycsoporttal, 60-ról 64-re – éremért bokszolhatott, de 3:2-re kikapott.„Azt gondolom, Alex többet mutatott ökölvívásból, mint ellenfele. Lehet, hogy több ütést indított, de kevesebb találata volt. Sajnálom, hogy lecsúszott a dobogóról, de most gőzerővel készül a felnőtt ob-re, talán ott szerencsésebb lesz" – mondta róla Nagy Zoltán.A hölgyek között Németh Dominika szerepelt, a döntőbe jutásért vívott meccsen maradt alul 3:2-re.„A nagy adok-kapokban nehezen pontozható meccs volt, úgy éreztem, inkább Dominika irányított, de neki sem volt szerencséje a pontozással, így végül harmadik lett. Összességében nem vagyok csalódott, bár bíztam abban, hogy mindhárman dobogóra állhatnak" – mondta végezetül Nagy Zoltán.Az utánpótlás a hétvégén Egerben bokszol, Bundovics István pedig Horvátországban vesz részt egy tornán. Innentől pedig már a decemberi ob-re fókuszálnak a gladiátorok.