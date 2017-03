Ökölvívás - Két győri esélyes

Közülük a felnőttek között korábban már EB-bronzéremig jutó Csóka Nándor az 52 kg-osok mezőnyében magabiztos bokszolással vívta ki az indulás jogát. Ugyancsak jó esélyei vannak a részvételre a 91 kg-os Kocsis Richárdnak, viszont Wittmann Ferenc (75 kg) és Serbán Henrik (60 kg) esélyei minimálisak arra, hogy bekerüljenek az utazó csapatba. Majdnem Bundovics István is lehetőséget kapott a válogatón, de az 56 kg-os súlycsoport versenyzője még nem töltötte be a 18. életévét, így a szabályok értelmében az U22-esek versenyén nem vehet részt.



A kontinensviadalt egyébként március 13. és 22. között rendezik meg a romániai Braila városában.



Nagy Zoltán, a győriek edzője így értékelte tanítványait: „Csóka Nándor egyértelműen uralja a súlycsoportjában a mezőnyt, s Kocsis Richárd is újra le tudta győzni debreceni riválisát. A két bokszoló tavaly a magyar bajnoki döntőben is összecsapott egymással. Most szorosabb volt ugyan a csata, ennek ellenére sikerült azért győzni.



Wittmann Ferenc akciódús mérkőzést bokszolt végig, de kikapott, ezért biztosan nem utazik, s ez vonatkozik Serbán Henrikre is, aki ugyan láthatóan sokat fejlődött, de három negyeden át nem tudta ugyanazt a színvonalat hozni. Nem fizikálisan fáradt el, inkább fejben akadtak gondjai, a végén nem tudott úgy koncentrálni. Ez is volt az oka annak, hogy bár egyik meccsén három-kettőre nyert, a másikat ugyanennyire elveszítette."