Ökölvívás - Három bronz Csehországból

A győri ökölvívók Nagy Zoltán vezetőedzővel (jobbról a harmadik)

Ők gyakorlatilag a magyar válogatottat képviselték a tornán, s három bronzéremmel térhettek haza. Bundovics István 56, Serbán Henrik 64, Sárközi Attila 69 kg-ban állhatott a dobogó harmadik fokára, Wittmann Ferenc a 75 kg-osok között helyezetlenül zárt.Nagy Zoltán vezetőedző így értékelte tanítványai teljesítményét: „Bundovics első éves felnőtt, így először vívott ebben a korosztályban nemzetközi meccset. Felkészülését zavarta, hogy az érettségijére is készült, emiatt kevesebb meccse volt. Ez kicsit látszott is az ökölvívásán, ugyanakkor a hozzáállásával nem volt gond, időnként azonban elveszítette a ritmust. Serbánnal a harmadik hely ellenére nem vagyok teljesen megelégedve, ő elmaradt a várt szinttől, az elődöntőben szétesett a mozgása, így nem is volt esélye. Sárközi jól bokszolt, két kemény meccs után a négy között egy osztráktól kapott ki négy-egyre. Összességében lépett előre, most azon dolgozunk, hogy a hibákat kijavítsuk. Wittmann is jól küzdött, szívből bokszolt, ment előre rendíthetetlenül, de hiányzott nála a tudatosság."A klub akadémistái Tatabányán vettek részt a Forrás-gálán, itt Jakab Alex (ifi 60 kg), Kertész Dávid (ifi 69 kg) és Horváth Krisztián (junior 52 kg) zárta győzelemmel a versenyt.A győriek a hétvégén Szombathelyen, a Gedó György-emlékversenyen lépnek szorítóba.