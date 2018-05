Ökölvívás - Győriek alkotják a válogatottat

Egervári Richárd (jobbra) sérülés miatt nem tudott megfelelően edzeni, de már közel van a gyógyuláshoz, s gőzerővel készül a hazai ifi vb-re.

Rangos versenyre utazik május 23. és 27. között a Patent Gladiátor Akadémia négy ökölvívója. Bundovics István (56 kg-ban lép szorítóba), Serbán Henrik (64 kg), Sárközi Attila (69 kg) és Wittmann Ferenc (75 kg) gyakorlatilag a magyar válogatottat képviseli majd az Usti nad Labemben rendezendő viadalon.Valamennyien fiatal ökölvívók, nemrégiben kerültek át a felnőtt korosztályba – Bundovics például elsőéves felnőtt –, így az elsődleges cél esetükben a tapasztalatszerzés.„A csehországi torna hasonló, mint nálunk a Bocskai-emlékverseny. Rendszeresen orosz, kubai és amerikai ökölvívók neveznek, így igazán hasznos és jó mérkőzéseket tudnak vívni ökölvívóink. A nevezésekre még nem látni rá, de Bundovicsban és Sárköziben akár az éremszerzés is benne van. Serbán és Wittmann súlycsoportja ellenben nagyon sűrű, de bravúrra ők is képesek lehetnek. Persze sok függ azért majd a sorsolástól is" – mondta Nagy Zoltán, a Patent Gladiátor Akadémia vezetőedzője, aki korábban már többször elmondta: a nemzetközi színtér felé fordulás a fő iránycsapás számukra.„Azok a bokszolók, akik itthon sorra nyerik a meccseiket, sokszor begörcsölnek, ha külföldi ellenfél áll velük szemben a szorítóban. Nagyon kellenek az olyan mérkőzések, amikor nem a jól ismert ökölvívókkal és a jól ismert stílussal találkoznak. Ezért is van az, hogy az elmúlt időszakban többször szerepeltünk Szlovákiában, a következő időszakban is lesznek meccseink Pozsonyban, sőt, június végén az utánpótláscsapat, kiegészülve az elsőéves felnőttekkel, Dublinba utazik, ahol népes mezőny szokott összejönni, általában ötszáz bokszoló versenyez. Itt is lehet nemzetközi rutint szerezni" – folytatta a győri vezetőedző, aki beszélt egyik legígéretesebb tanítványáról, Egervári Richárdról is.„Ricsinek a közelmúltban eltört a bal kezén a hüvelykujja. Ezt a testrészt nyilván nem terhelhette, de amúgy folyamatos edzésben volt, így a kondija nagyon jó, s hamarosan a gipsz is lekerül a kezéről. Onnantól pedig teljes intenzitással edzhet" – tette hozzá Nagy Zoltán.Kell is a munka, mert idén Magyarország rendezi az ifjúsági korosztály világbajnokságát. Bár sokáig arról is volt szó, hogy esetleg Győr lesz a házigazda, végül Budapest lett a befutó, ott méri majd össze tudását a közvetlen utánpótlás, mert az szinte biztos, hogy ennek a korosztálynak a vb-jén több olyan tehetség is felbukkan majd, aki később a felnőttek között nyer vb-t, EB-t, esetleg olimpiát.Ugyanerre az eseményre szeretnék a győriek kijuttatni Jakab Alexet, aki jelenleg ugyan nem az első számú induló, de mint azt Nagy Zoltán elárulta, azon is dolgoznak, hogy esetleg mégis legyen esélye bizonyítani a fiatal ökölvívónak, hogy ott a helye a seregszemlén.