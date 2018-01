Ökölvívás - Beköltöztek Győrben a bokszolók is az Olimpiai Sportparkba

Reményeink szerint eredményességben és létszámban is látszata lesz az új környezetnek. Fotó: HBE

Újabb sportág vetette meg a lábát az Olimpiai Sportparkban: január elejétől a győri Patent-Gladiátor ökölvívói is a létesítményben készülnek az előttük álló feladatokra.„Egészen pontosan itt is készülünk, ugyanis a Kandó Kálmán utcai edzőterem is ugyanúgy működik tovább" – kezdte Nagy Zoltán, a győri klub vezetőedzője, aki hozzátette: a munkát ugyan elkezdték az új helyen, de még nem rendezkedtek be teljesen.„Egyelőre két ringet állítottunk fel, hamarosan lesz egy harmadik is. Összességében a két hellyel bővülnek a lehetőségeink, melynek reményeink szerint hosszabb távon mind eredményességben, mind létszámban meglesz majd a látszata" – folytatta Nagy Zoltán, akinek munkáját négy edző segíti, három a szakmáért (Váradi János, Nyéki Georgián és Zámbó Dániel), egy pedig az erőnlétért (Borbély Erik) felel.

„Nyilván ha a versenyzői létszám növekszik, nem kizárt, hogy újabb edzőre lesz szükség. Addig viszont a mostani stábbal dolgozunk" – mondta a szakvezető.

A győriek egyébként ma Vecsésre mennek, ahol a helyi csapattal mérik össze erejüket, míg január 27-én Győrben lesz egy fontos felkészülési állomás. Erre a magyar válogatott egy része mellett szlovák és osztrák bunyósok is érkeznek a fiatalabbaktól az idősebbekig.Az első komoly erőpróba a február 7-i Bocskai-emlékverseny lesz Debrecenben, majd nem sokkal később az Énekes István-emlékversenyen vesznek részt a győri ökölvívók.„Hogy pontosan kikkel megyünk ezekre a versenyekre, még nem tudni, de a mennyiség helyett elsősorban a minőségre koncentrálunk. A Bocskai például hagyományos, nagyon jó színvonalú, jelenleg azt figyeljük, kik és honnan érkeznek majd oda. Mindenképpen a legjobbakkal próbáljuk majd képletesen és szó szerint is felvenni a kesztyűt" – fogalmazott Nagy Zoltán.A folytatásban gyakorlatilag nyár elejéig nagyüzem lesz a honi ökölvívásban, a győriek is szinte minden héten mennek majd kisebb, nagyobb tornákra.Nagy Zoltán megerősítette a hírt, amiről tavaly év végén már beszámoltunk: Magyarország pályázik majd a 2018-as ifjúsági világbajnokság megrendezésére. A pályázatot már be is nyújtotta a szövetség, s az elképzelések szerint a rangos eseménynek Győr adna otthont.„Tudni kell, hogy ezek az ökölvívók jelentik a közvetlen utánpótlást, vagyis olyan bokszolók érkezhetnek a vb-re, akik közül többen pár év múlva már olimpiákon, felnőtt-világ- és Európa-bajnokságon lehetnek aranyérmesek, dobogósok vagy helyezettek. A mi szempontunkból lényeges elem, hogy ez a korosztály volt tavaly az országban a legerősebb, s a vb-n való szereplésre jó eséllyel pályázik Egervári Richárd és Jakab Alex. Nagy dolog lenne, ha hazai pályán képviselhetnék az országot életük addigi legnagyobb fellépésén" – mondta végezetül Nagy Zoltán.