Nora Mörk szomorú, de nagyon motivált - interjút adott az Audi-ETO játékosa

Nora Mörk a győri lakásában, a mankóra egyelőre még szüksége van a norvég kézilabdázónak. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Két héttel súlyos térdsérülése, majd műtétje után a handball-planet.com internetes oldalnak adott interjút Nora Mörk, az Audi-ETO kézilabdázója, melyben mesélt arról, hogyan fogadta, hogy megválasztották az év kézilabdázójának.Az elismerést 13 ország 16 újságírója és a szurkolók szavazatai alapján ítélték oda a norvég átlövőnek, akinek sikeres éve volt. A győri klubbal – melyben első szezonját töltötte tavaly – megnyerte a BL-t, ami a második volt pályafutása során, emellett a sorozat legjobb jobbátlövőjének választották, magyar bajnoki címet is szerzett, míg az év végi világbajnokságon ezüstérmes lett a norvég válogatottal, ő dobta a legtöbb gólt és az All Star-csapatba is beválogatták.

Minden jól alakult számára, egészen a két héttel ezelőtti Nyköbing elleni BL-meccs második félidejéig, amikor is Nora Mörk jobb térdében keresztszalag-szakadást szenvedett, így legalább hat hónapra kidőlt. A legnehezebb pillanatban kapta a hírt, hogy az év legjobbjának választották meg."Éppen a kórházban voltam, egyedül, túl a műtéten. Váratlanul ért a szavazás eredménye. Kettős érzés volt bennem, egyrészt egy álmom vált valóra, ezt a sikert elérni alighanem minden kézilabdázó célja, ugyanakkor ott van bennem a szomorúság, hogy hosszú hónapokig nem játszhatok" – kezdte Nora Mörk, aki hozzátette: nagy megtiszteltetés számára, hogy ennyien őt látták a legjobbnak. Ez egyben visszajelzése is annak a kemény munkának, amit eddigi pályája során végzett.Az internetes portál megkérdezte arról is, hogy mennyit változott a játéka azóta, hogy Győrbe szerződött. "Úgy érzem, az ETO-ban összetettebb játékos lettem. Sokat fejlődtem a védekezés terén, aminek két oka van: az egyik Ambros Martín, a másik az, hogy sokat kellett játszanom, mert nem volt túl sok játékosunk" – felelte. "Másra számítottam, amikor megérkeztem Győrbe, de Ambros nagyon jó edző a védekezés terén, és sok mindenre megtanított ebben az évben. Akadtak jó és rossz pillanataim, a támadójátékban nem voltam tökéletes, de ez azért alakult így, mert a védekezésben is részt vettem. Mégis jó volt, hogy így végződött" – idézte fel az oldal Mörk szavait még a májusi BL-döntő utánról.Zárásként pedig a fizikai és a mentális állapotáról érdeklődött a portál. "Szomorú vagyok, és azt hiszem, még mindig sokkos állapotban. Minden nagyon gyorsan történt, a sérülés és az operáció is. Nagyon sajnálom, hogy a szezon hátralévő részében már nem tudok a csapat segítségére lenni, ám a jövőt illetően még mindig nagyon motivált vagyok."