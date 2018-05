Nora Mörk: Győr a második otthonom

Nora Mörkkel akészített interjút.Nem hiszem. Természetesen a címvédőt mindenki le szeretné győzni, ez extra motivációt jelent az ellenfeleknek, de a mezőny rendkívül kiegyenlített. Bármelyik csapat megnyerheti a BL-t – mondta az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok játékos.A drukkerek fantasztikus légkört varázsolnak a csarnokokba. Korábban a Larvik játékosaként is különleges élmény volt a budapesti Final Four, de győriként, a várost és Magyarországot képviselve még csodálatosabb. Rengeteg erőt ad nekünk a nézőtérről érkező szurkolás.Szoros mérkőzésre számítok. A győzelem kulcsa a védekezésen múlik majd. Ha úgy játszunk, mint egész szezonban, akkor összejöhet. Csak azt sajnálom, hogy sérülés miatt én nem léphetek pályára, így kénytelen vagyok a lelátóról buzdítani a csapatot.Ezen még nem gondolkoztunk. De mi lehetne szebb ajándék, mint a BL-trófea?Nagyon. Engem is meglepett, hogy milyen gyorsan beilleszkedtem.Második otthonomnak tekintem Győrt. Az emberek kedvesek és nyitottak, ráadásul imádják a kézilabdát.