Női labdarúgás - Töretlenül készülnek a felsőházra az ETO-nál

Több légióssal is megerősödve kezdte a bajnokságot az ETO élvonalban szereplő női együttese. Brazil, argentin és portugál játékosok érkeztek Győrbe, s ez meg is látszott a teljesítményen.



Az egyesület anyagi gondjai azonban a női csapatot sem kímélték, az öt külföldi, meghatározó labdarúgó még a szezon vége előtt távozott.



„Szakmai igazgatóként kezdhettem el a munkát a bajnokság előtt, így nem csupán a felnőtt-, hanem az amúgy szintén jól szereplő U19-es, az U16-os és U14-es női csapatok felkészülését is én felügyeltem – kezdte a 66. születésnapját épp tegnap ünneplő Horváth Tamás. – A felnőttcsapat az igazolásoknak köszönhetően az elvárások szerint jól kezdte a szezont. Időközben, mivel az edzőnek nem voltak megfelelő papírjai, az utolsó három fordulóra és egy kupamérkőzésre visszatértem a kispadra, ám mivel nem kaptak fizetést, a légiósaink elhagyták a klubot. Nélkülük is sikerült a második helyen befejeznünk a szezont, ami szerintem nagyon szép teljesítmény."



Horváth Tamás szerint a legnagyobb érvágást csapatánál a korábbi válogatott brazil hálóőr, Aline Reis távozása jelentette.



„Mivel aztán a második számú kapusunk előbb hazatért Romániába, majd Diósgyőrbe igazolt, a már technikai vezetőként dolgozó Mészár Krisztina másfél év kihagyás után állt vissza a gólvonalra – folytatta a szakvezető. – A szünetben mindenképp pótolnunk kell őt, és jó lenne erősödnünk mezőnyben is, de mivel idehaza télen szinte lehetetlen igazolni, szeretnénk külföldi, ám megfizethető játékosokat szerződtetni. Vannak is kiszemeltjeink, afrikai labdarúgók és egy román játékos. Ha nem jön össze az erősítés, tehetséges fiatalokkal kell a jelenlegi tizenegyes keretünket feltölteni, ami viszont azzal járna, hogy gyengülne az U19-es és U16-os gárda."

A felnőttcsapat már el is kezdte a felkészülést.



„Jó pozícióból várhatjuk a folytatást, s úgy gondolom, sikerülhet kiharcolni a felsőházi rájátszást. Január huszadikán és huszonegyedikén részt veszünk a női NB I-es csapatok hagyományos téli teremtornáján, aminek most Győr lesz a házigazdája. Heti hat-hét edzéssel, több felkészülési találkozóval is készülünk majd a folytatásra, s mivel Németh Loretta eladása egy opciót is tartalmazott, a tervek szerint öt napot Cipruson edzőtáborozhatunk" – tette hozzá Horváth Tamás.