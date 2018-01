Női labdarúgás - Negyedik helyen végzett a házigazda Győr - fotók

Szombaton a legjobb teljesítményt a tavalyi győztes MTK nyújtotta, amely három meccsen tíz pontot szerzett, és ezzel vezette az A csoportot.A másik ágon a hazai környezetben futballozó ETO három győzelemmel és egy vereséggel az élen zárta a napot.Vasárnap aztán az ETO döntetlent játszott a Haladással és az Astrával is, s csoportjából a második helyen jutott a négy közé. A csoportok sorrendjének megfelelően az Astra–DVTK és az MTK–ETO elődöntőkkel folytatódott a torna.Előbbi összecsapást a DVTK szétlövéssel nyerte, míg az MTK 4–1-re győzte le a győri zöld-fehéreket, akik így a bronzéremért az Astra ellen léphettek pályára. A rendes játékidőben elért 2–2-es döntetlen után szétlövés döntött, sajnos nem a győriek javára. A fináléban a DVTK és az MTK találkozott, s itt is nyolcméteresek döntöttek, melyeknél a miskolciak voltak szerencsésebbek.A torna végeredménye: 1. Diósgyőri VTK, 2. MTK Hungária, 3. Astra HFC, 4. ETO FC Győr, 5. Haladás Viktória, 6. Kóka FNLA, 7. Szent Mihály FC, 8. Újpest FC. A gólkirály Süle Dóra (ETO FC Győr), a legjobb kapus Farkas Katalin (Astra), s a legjobb játékos Oliveira Markovics (DVTK) lett.A győztes Diósgyőr 1 millió forintot kapott, míg a győriek 4. helyezése 600 ezer forintot ért.„Kisebb sérüléssel, gyulladt combizommal készültem a tornára, és bár nagyjából sikerült helyrehozni a startra, még egy kicsit így is fáj. Ennek ellenére úgy vágtam neki a tornának, hogy szeretném megvédeni a gólkirályi címemet és nagyon örülök, hogy sikerült és ezzel is tudtam segíteni a csapatomat. Ami a bajnoki szezont illeti: természetesen nem lesz könnyű pótolni a távozóinkat, fiatalokat kell beépítenünk a csapatba, de szerintem nem lesz gondunk ezzel, és sikeresen tudunk majd szerepelni" – nyilatkozta az MLSZ honlapján a győriek válogatott játékosa.