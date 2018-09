Női Labdarúgás - Kettős győzelem

Szent Mihály–ETO FC Győr 1–2 (0–2)

Makó, NB I-es mérkőzés. V.: Kiss A.



ETO: Csontos – Fél A., Fleck, Kovács L. (Horváth C., 44.), Sárosi, Fél P. – Erdész, Bódai (Feketevíziová, 56.), Gődér – Dénes (Tillinger, 91.), Süle. Edző: Horváth Tamás.



Gsz.: Papp (78.), ill. Süle (32., 39.).

Süle Dóra két góljának köszönhetően átvette a vezetést a góllövőlistán, jelenleg 11 találattal áll az élen. A győri csapat a 6. fordulóban a jelenlegi listavezető Ferencvárost fogadja szeptember 30-án 11 órakor.



Az NB II Nyugati csoportjában a 4. fordulót rendezték a hétvégén, melyben most csak a Sopron volt érdekelt, míg a Mosonmagyaróvár szabadnapos volt. A piros-fehérek győzelmükkel továbbra is az élbolyban vannak.



SC Sopron–PELC-Nyárád 1–0 (1–0)

Sopron, NB II-es mérkőzés. V.: Bíró.



Sopron: Németh V. – Kocsis, Gyurasits (Ihász Melinda, 18.), Sábján (Kovács K., 80.), Németh Z. (Ihász Mónika, 80.), Fekete, Grubits, Pásztor, Kondor (Szőke, 55.), Páli, Sudár. Edző: Horváth Gábor.



Gsz.: Páli (20.).



Az 5. fordulóban szeptember 30-án a Sopron Balatonfüredre látogat, míg az MTE 1904 csapata október 6-án a sereghajtó Ajka otthonában lép pályára.