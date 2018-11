Női labdarúgás - Értékes pont idegenből

A győri zöld-fehéreknél betegség miatt nem lépett pályára a 12 találatával a góllövőlistát vezető Süle Dóra, így még értékesebb az elcsent pont.



Haladás Viktória–ETO FC Győr 0–0

Szombathely, Király Sportlétesítmény. V.: Szalai L.



ETO: Barti – Fél P., Kovács L., Gődér (Tillinger, 23.), Sárosi, Fél A. – Plóner (Fleck, 84.), Dénes D., Erdész, Bódai – Horváth C. (Kelenföldi, 89.). Vezetőedző: Horváth Tamás.



A döntetlennel a Viktória lehet elégedetlenebb, a szombathelyiek azonban így is feljöttek a dobogó legalsó fokára, míg az ETO továbbra is hatodik három ponttal az Astra mögött.