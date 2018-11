Női labdarúgás - Behúzták a kötelezőket

A végig magabiztosan játszó győriek a 14 gólos Süle duplájának is köszönhetően könnyedén abszolválták a mérkőzést, amellyel zsinórban négy mérkőzésen is pontot szerzett az ETO, így jelenleg ötödik a tabellán.



MLE–ETO FC Győr 0–4 (0–1)

Kozármisleny, NB I-es mérkőzés. V.: Kiss A.



ETO: Csontos – Fél P., Kovács L., Sárosi, Gődér, Fél A. (Fleck, 67.) – Zsédely (Plóner, 46.), Bódai, Erdész – Horváth C. (Tillinger, 67.), Süle. Edző: Horváth Tamás.



Gsz.: Süle (25., 47.), Bódai (79.), Fleck (87.).



Horváth Tamás: – Nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Végigtámadtuk a két félidőt, az elsőben azonban egy kivételével kimaradtak a helyzetek, a másodikban már gólokkal sikerült befejezni több szép támadásunkat. Végül hoztuk a kötelezőt, mindenki nagyon jól teljesített.



Az NB II-ben a 9. fordulót rendezték a hétvégén, ahol a Sopron hazai pályán kiütötte a Pécsi MFC-t, így továbbra is három pont a hátránya a listavezető Mol-Vidi mögött.



SC Sopron–PMFC 5–0 (2–0)

Sopron, NB II-es mérkőzés. V.: Vámosi.



Sopron: Németh V. (Tóth L., 46.) – Kocsis P., Gyurasits, Sábján, Németh Z. (Ihász, 77.), Grubits, Pásztor (Szőke, 46.), Kovács K., Kondor B. (Jagadics, 77.), Páli, Sudár (Fekete H., 46.). Edző: Horváth Gábor.



Gsz.: Páli (9.), Grubits (10., 54.), Sábján (76., 79. – büntetőből).



A ZTE–Mosonmagyaróvár találkozót már szeptember 29-én lejátszották, a zalaiak 2–1-re győztek.