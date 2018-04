Női kosárlabda NB I rájátszás - Előnyben a Sopron és a Győr

CMB C argo-UNI Győr–Cegléd 66–62 (14–18, 20–16, 14–17, 18–11)

Győr, női NB I, negyeddöntő, 1. mérkőzés, 100 néző. V.: Földházi, Tőzsér, Frányó.



UNI Győr: Robinson 6, FIELDS 17/3, SIMON ZS. 9/6, Krivacevic 7, GOREE 11. Cs.: SZTEPANOVA 13, Laklóth 3/3, Török Á., Nagy-Bujdosó, Czank. Edző: Sandro Orlando.



Cegléd: Medgyessy 7/3, POPOVIC 14/6, Cooper 8, MOKANGO 13, MAKSIMOVIC 14. Cs.: Kányási 4, Zsovár 2.

Edző: Cziczás László.



Az egyik fél két győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az UNI Győrnek.



Jól kezdtek a hazaiak (7–2), de aztán feljavult a Cegléd, míg a győriek elkezdtek nagyon rosszul dobni. Az alapszakaszban mindkétszer a Cegléd győzött, s most is kézben tartotta a mérkőzést az első negyedben. A gödörben lévő zöld-fehérek a 14. percben vezettek ismét (24–23), majd öt ponttal elléptek, de hamar eltűnt az előnyük (32–32). A második félidőben már 38–45-ös állás is állt az eredményjelzőn. A zárószakasz 51–48-as vendégvezetésről kezdődött. Ebben öt perc elteltével mindkét oldalon csak egy-egy kosarat lehetett feljegyezni, majd a hajrában átvette a vezetést az UNI Győr, s végül megnyerte a párharc első felvonását. A második meccs pénteken 18 órakor Cegléden lesz.



Sandro Orlando: – A csapat küzdőszellemével elégedett vagyok, viszont sok buta hibát követtünk el, rengeteg büntetőt dobhatott a Cegléd, ezt a második meccsen nem engedhetjük meg magunknak. Emellett a védekezés is kulcsfontosságú lesz.



Sopron Basket–PEAC-Pécs 85–55 (29–15, 17–24, 21–7, 18–9)

Sopron, női NB I, negyeddöntő, 1. mérkőzés, 400 néző. V.: Papp, Minár, Hervay.



Sopron: FEGYVERNEKY 4, Dubei 9/3, CRVENDAKIC 21/15, MILOVANOVIC 17/6, JOVANOVIC 6. Cs.: Turner 9, Salvadores 8, Határ 3, Page 2, CZUKOR 6/6. Edző: Roberto Íniguez.



PEAC: Mandic 11/3, Roberson 8/3, RASHEED 12/6, Vucorovic 4, IMOVBIOH 18. Cs.: Licskai 2, Szűcs R., Wentzel, Demeter, Szűcs L., Tenyér. Edző: Gabriel Carrasco.



Az egyik fél két győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Sopronnak.



Rasheed büntetőkből ugyan a vendégeknek szerzett vezetést, ám egy 13–1-es futással felelt a bajnok. A pécsi csapat első mezőnykosarát a negyed közepén dobta Mandic, igaz, találata 3 pontot ért. A szakasz második felében tartotta 10 pont körüli előnyét a Sopron. A második szakaszban egy 18–6-os rohamot indított útjára a ritmust (té)vesztő soproniakkal szemben a Pécs, amellyel a szakasz közepén egy pontra felzárkózott. A félidő végén tapasztalt játékosai, Milovanovic, Fegyverneky és Turner révén újított a Sopron.

A második félidőt európai élcsapathoz méltó, egységes csapatjátékkal kezdte a Sopron. A szakasz közepén Crvendakic két újabb hármasával 20 pont fölé nőtt a különbség, a 3. negyed első 7 percében bemutatott 19–2-es száguldással a bajnokcsapat eldöntötte a találkozót. Folytatás pénteken 18 órakor Pécsen.



Roberto Íniguez: – Készülünk a következő meccsre, tiszteljük az ellenfelet. Pécsett is kemény küzdelemre számítunk. A teljesítőképességünk határán mozgunk, nagyon rövid idő alatt kell sok mérkőzést lejátszani, nem tudunk rendesen edzeni, készülni, „kinyírnak" ezzel bennünket.