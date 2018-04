Női kosárlabda NB I döntő - Újabb nagy feladat előtt a Sopron Basket

Turner Yvonne-éknak van miért visszavágniuk: a Szekszárd a Magyar Kupát már elnyerte a soproniak elől. Fotó: T. Zs.

A finálé programja



1. mérkőzés: Szekszárd–Sopron Basket, április 26, csütörtök, 18 óra

2. mérkőzés: Sopron Basket–Szekszárd, április 29, vasárnap, 18 óra

3. mérkőzés: Szekszárd–Sopron Basket, május 3., csütörtök, 20 óra

4. mérkőzés (ha szükséges): Sopron Basket–Szekszárd, május 6, vasárnap, 20 óra

5. mérkőzés (ha szükséges): Szekszárd–Sopron Basket, május 10., csütörtök, 16 óra

A Final Four vasárnap késő este befejeződő fináléja után hétfőn pihenőnapot kaptak a soproni lányok, kedden délelőtt pedig megkezdték a közvetlen felkészülést a Szekszárd elleni, három nyert meccsig tartó bajnoki fináléra.Roberto Íniguez, a soproniak szakvezetője nagyon kemény sorozatra, azon belül is borzasztó nehéz első mérkőzésre számít. Aggasztónak tartja, hogy rendkívül kevés idő állt rendelkezésre az első meccsre felkészülni. A párharc nyitótalálkozójával kapcsolatban azt fontosnak gondolja, hogy sikerüljön pár nap elteltével mentálisan újból „felrázni" a lányokat. Azokat a lányokat, akik érthetően nagyon elfáradtak, mindent kiadtak magukból a Final Four során.A Sopronnak történelmi tettet végrehajtva az Euroliga nagydöntőjébe – ahol 2018-at meg- előzően még sosem „járt" magyar csapat – vezető spanyol szakember azt taglalta: a csapata sosem adja fel és szeretné győzelemmel zárni a szezont. Roberto Íniguez a történelmi sikert követően azzal próbálta még inkább motiválni, mentálisan a fináléra „hangolni" játékosait, hogy azt hangoztatta nekik: a rendkívüli és az átlagos szezon között az lenne a különbség, ha megnyernék a bajnoki döntőt. Vannak fizikai problémái a csapatnak, ami egy olyan hétvége, mint amilyen a Final Fouré volt, érthető is, mégis úgy érzi: tanítványai készen állnak a három győzelemig tartó sorozat megnyerésére.A spanyol sikeredző szerint nem jelenthet gondot, hogy csapata idegenben kezdi a sorozatot, az Euroligában is voltak jó meccsei a Sopronnak idegenben, sőt, volt, hogy távol Soprontól jobban is játszottak, mint saját csarnokukban, ahol azért mindig van némi nyomás a társaságon.Íniguez úgy ítéli meg, egy hosszabb, három győzelemig tartó párharcban kevesebb a jelentősége a hazai pálya előnyének, mint a két nyert meccsre menőben. Ami fontos, hogy az együttes a saját játékát játssza és hogy a lányok kontrollálni tudják érzéseiket. A játékosoknak túl kell lépniük a múlt hét vége érzelmein, nagyon fontos, hogy minden erejükkel az új feladatra koncentráljanak. Ennek elsősorban azért van különös jelentősége, mert ismertek a Szekszárd erényei, a kellemetlen, nagyon harcos, kemény játékuk – ezt is tudni kell kezelni.Mint ismeretes, a Magyar Kupa döntőjében már legyőzte a Szekszárd a Sopront – ráadásul a Novomatic-arénában –, ám akkor egy meccs döntött, most gyakorlatilag többször is van lehetőség a javításra.