Női kosárlabda NB I döntő - Megvédte címét, bajnok a Sopron

Atomerőmű KSC Szekszárd - Sopron Basket 66-69 (16-21, 12-14, 20-18, 18-16)Szekszárd, női kosárlabda bajnoki döntő, 3. mérkőzés, 1200 néző. V.: Papp, Praksch, Frányó.Szekszárd: OBLAK 11/3, Theodoreán, GEREBEN 10, McCall 6, KRNJICS 25. Cs.: STUDER Á. 8, Costa 3, Bálint 3/3, Mansaré. Edző: Dokics Zseljko.Sopron: Fegyverneky 5, TURNER 18/9, CRVENDAKICS 19/9, MILOVANOVICS 13/3, JOVANOVICS 9. Cs.: Page 5, Dubei, Edző: Roberto Íniguez.A szövetség az elmúlt napok nyilatkozatháborúja kapcsán nem kevesebb, mint 4 fegyelmi eljárást kezdeményezett, egyet a Sopron edzője, Íniuez, kettőt a szekszárdi szakvezető, Dokics Zseljko nyilatkozata miatt és vizsgálat indult Benczur Tamásnak, az első mérkőzés egyik játékvezetőjének a mérkőzés közben tett megjegyzése miatt.Center kosarakkal indult a találkozó Krnjics kosarára Jovanovics felelt. Gereben majd McCall villant - előbbi kihagyta a bónusz büntetőt. 6-2-es hazai vezetést követően Turner hármasa "felrázta" a Sopront, amely egy parádés 9-0-s rohammal a szakasz közepén időkérésre késztette a hazai szakvezetőt. Krnjics gyakorlatilag egyedül próbálta versenyben tartani a hazaiakat. Kosaraira azonban hol közelről Jovanovics, hol triplával Crvendakics, hol szép tempóval Fegyverneky, hol pedig lerohanásból Turner révén rendre felelt a Sopron, amely egy negyed után 5 ponttal vezetett.A második etap elején közel 2 percig nem esett kosár, Oblak hármasával 2 pontra feljöttek a hazaiak. Page ügyes duplával felelt. Bár Krnjics bravúros kosarat szerzett, a Sopron bő 4 perc elteltével bónuszba került a kemény védekezésük közben gyakran szabálytalankodó szekszárdiakkal szemben, s büntetőkkel tartotta szűk előnyét. A szakaz közepén Page talált be a támadóidő utolsó másodpercében, s ezzel 6 pontosra nőtt a címvédő előnye. Ismét a küzdelem, a harc dominált, kevés volt a kosár, s nemcsak a kemény, agresszív védekezés miatt, hanem mert mindkét csapat játékosai gyengén dobtak. Krnjics az első 24 hazai pontból 15-öt "vágott", de a Sopron csapatként "több lábon állva" növelte előnyét. A félidő hajrájában Turner majd Cvendakic is betalált távolról. A félidő Studer duplájával és 7 pontos soproni vezetéssel zárult.McCall kosarával kezdődött a második félidő. Igen tompán kezdwtt szünet után a Sopron, lendületbe jött a Szekszárd, amely Gereben vezérletével 2 és fél perc alatt egy 8-0-t "repesztve" fordított, miközben Jovanovics a bokáját fájlalva lebicegett a pályáról. . Közel 3 perc elteltével Milovanovics szerezte a 2. félidő első soproni pontjait. Crvendakics 1 pontos hazai vezetésnél 4 pontos akciót mutatott be, triplát dobot, miközben szabálytalankodtak ellene, s a bónusz büntetőt is beemelte. Ez átlendítette a holtponton a címvédőt, amely egy 9-2-vel újra megugrott. A hazaiak természetesen nem adták olcsón a bőrüket, Oblak duplájával, majd Bálint hármasával 1 pontra jöttek föl. Fordítani nem tudtak, s erről a biztos kézzel büntetőző Fegyverneky, valamint a 2+1-es akciót bemutató Milovanovics gondoskodott. Studer futtából beemelt bravúros triplája fokozta az izgalmakat, A szakasz Crvendakics szép duplájával, s 5 pontos Sopron-vezetéssel végződött.A záró etap a palánk alá rendre - tudatosan így alakítva persze - nála könnyebb, alacsonyabb védővel bekerülő Milovanovics büntetőivel kezdődött. Krnjics sem rontott a vonalról, majd Milovanovics hármasával 7 pontos lett a címvédő előnye. Turner "rázta meg" magát, s villansaival a 34. perc végén 10 pont fölé nőtt a kritikus helyzetekre rendre jobban reagáló Sopron előnye. A szakasz közepén a Krnjicset "feltartó" Milovanovics sportszerűtlen hibát kapott. Megtört a soproni lendület, egy 6-0-lal 5 pontra feljöttek a hazaiak. A soproni kosárcsendet Crvendakics törte meg, Turner kosrával 2 és fél perccel a befejezés előtt 9 ponttal vezetett a Sopron. Az utolsó lehelletéig küzdő Szekszárd Oblak és Krnjics révén 1 perccel a lefújás előtt 5 pontra visszajött. A végjátékra kicsit megzavarodott a Sopron, két labdát eladott, Studer villnásaival 2 pontra feljöttek a hazaiak. 15 másodperccel a befejezés előtt Turner 1 büntetőit bedobott, Studer triplával próbált egyenlíteni, de nem sikerült neki, így 3-0-lal "söpréssel" lett bajnok a Sopron.Roberto Íniguez: - Gratulálok a Szekszárdnak a teljesítményéhez, és szurkolóinak ahhoz a remek hangulathoz, amit a döntőben teremtettek. Óriási érzés volt izzadt játékosaimat megölelni. Nem ez a legtehetségesebb csapat, amellyel dolgoztam, de a legkedvesebb társaság, a legmunkabíróbb, legszorgalmasabb csapatom. Rengeteg nehézség ellenére is sikerült három-nullra nyerni egy kitűnő csapat ellen. Coates-ra a családi tragédia miatt nem számíthattunl Salvadores sérült volt, játszani akart, Jovanovics megsérült, játszani akart, boldog és büszke vagyok a csapatomra.Dokics Zseljko: - Gratulálok a Sopronnak, nagyon jól játszottak a döntőben. Magas színvonalú sorozat volt, saját játékosaimnak is gratulálni tudok, hogy megnehezítették Európa második legjobb csapatának dolgát. Jó szezont zártunk, sajnos vereséggel, de azt gondolom, a jövő csapata a miénk, és ez az elveszített döntő további, még több munkára sarkallja csapatomat, amely szerintem a jövő csapata lehet.

Előzetes

Nemcsak a pályán dúlt ádáz csata az előbb Szekszárdon 63–53-ra, majd Sopronban 70–55-re diadalmaskodó soproni és szekszárdi együttes között. A közösségi oldalakon és az egyik kosarasportálon nyilatkozatháború tört ki, egymást érik a két klub részéről a közlemények, a játékvezető presszionálásától egészen a két szakvezető közötti személyeskedésekbe hajló megnyilvánulásokig. Nem valószínű, hogy Roberto Íniguez és Zeljko Djokic a sorozat után egy pohár bor mellett kicseréli szakmai tapasztalatait egymással.Turner Yvonne viszont csak a játékra koncentrál. A soproni csapat honosított hátvédje az Euroliga négyes döntőjében is remekelt, s a bajnoki fináléban is vezéregyénisége csapatának. Kiemelte: nem kell mást tenni, mint ami eddig is sikerre vezetett, azaz a csapatnak saját játékát, soproni kosárlabdát kell játszania. Hogy azon belül személy szerint neki védekezésben vagy támadásban kell többet hozzátennie, az majd játék közben derül ki.Hozzátette: az eddig megnyert két találkozó is nehéz volt, s várhatóan a mai még nehezebb lesz. Biztos benne, hogy a két veresége után a szekszárdi csapat új dolgokat próbál meg, új taktikai elemeket vet be, de csapatának mindenre, így erre is készen kell állnia, s tudnia kell reagálni. Szerinte a szakmai stáb kiváló munkát végez, s nem tart attól, hogy a szekszárdi változtatásokra ne lenne a csapatnak megfelelő válasza.Zárszóként Turner elmondta: a bajnoki cím megszerzésének lehetősége mellett a Sopronban elveszített Magyar Kupa-döntő miatt is van a Sopronnak törlesztenivalója a Szekszárddal szemben, így ma este is nagyon „odateszik" magukat a pályán, hogy lezárhassák a sorozatot és megvédjék bajnoki címüket.