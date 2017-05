Női kosárlabda NB I döntő - Drámai mérkőzést vesztett el a Sopron

Eredmény, döntő, 3. mérkőzés:



Atomerőmű KSC Szekszárd-UNIQA Sopron 77-73 (23-7, 14-30, 10-12, 13-11, 7-7, 10-6)



Kétszeri hosszabbítás után a legjobb dobók: Lisec 27, Daniel 13, Pirsic 13, Erkic 10, illetve Johnson 19, Fegyverneky 13, Krnjic 12, Crvendakic 12 Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2-1 a Sopron javára. A döntő első, keddi mérkőzésén a Sopron 61-45-ös győzelmével elvette a Szekszárd pályaelőnyét, majd pénteki 66-62-es hazai sikerével már a címvédés küszöbére ért. A tolnai meccsen két technikai hibával kiállították az amerikai Shenise Johnsont, aki így nem léphetett pályára Sopronban, de a házigazdák egyik legjobbjuk nélkül is megnyerték a mérkőzést.



A hétfői találkozó kihagyott dobásokkal indult, másfél percet kellett várni az első kosárra, az elmúlt két évben bajnok vendégek pedig bő három perc elteltével találtak a gyűrűbe. Sterbenz László soproni vezetőedző 16-7-nél másodszor is időt kért, ennek ellenére a nyitónegyed végén 23-7 állt az eredményjelzőn. A hónap elején Magyar Kupa-győztes Sopron 12-0-val kezdte a második felvonást, így négy pontra olvadt az alapszakaszgyőztes Szekszárd 16 pontos előnye. Az amerikai Cherise Danielnek köszönhetően erőre kaptak a hazaiak, de a Johnson vezette Sopron a nagyszünetre kiegyenlített (37-37). Fordulás után hatalmas küzdelem zajlott a pályán, a tízszeres bajnok vendégek a 29. percben - a meccs során először - átvették a vezetést (45-47).



A szlovén Eva Lisec 19. pontjával a tolnai gárda felzárkózott, de a zárószakasz így is 47-49-ről indult. Ebben egyik csapat sem tudott három pontnál jobban elhúzni, minden lepattanóért óriási harc folyt, a 40. perc 57-58-cal kezdődött. Daniel kettőből egy büntetőt dobott be (58-58), aztán 13 másodpercnél Johnson szerzett közelről egy duplát (58-60), melyre Lisec válaszolt 3 másodperccel a vége előtt. A 60-60-as állás azt jelentette, hogy jöhetett az ötperces hosszabbítás, melyben az elképesztő formában játszó Lisec megszerezte 25. pontját.



A ráadás utolsó percében 67-67 állt a nagyórán, a Szekszárd két helyzetet is kihagyott, így következett az újabb hosszabbítás. A 49. percben még 71-67 volt az állás, majd a szlovén Maja Erkic duplájával 73-70 lett. Fegyverneky Zsófia hibátlanul büntetőzött (73-72), majd Erkic is (75-72). A szerb Aleksandra Crvendakic egy büntetőt értékesített (75-73), aztán Erkic szintén a vonalról beállította a 77-73-as végeredményt, amellyel a Szekszárd 2-1-re szépített a párharcban. A finálé negyedik mérkőzését csütörtökön 17 órakor rendezik Sopronban.