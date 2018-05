Női kosárlabda NB I döntő - Bajnok lehet a Sopron - Meccsnap: csütörtök 20 óra

Nemcsak a pályán dúlt ádáz csata az előbb Szekszárdon 63–53-ra, majd Sopronban 70–55-re diadalmaskodó soproni és szekszárdi együttes között. A közösségi oldalakon és az egyik kosarasportálon nyilatkozatháború tört ki, egymást érik a két klub részéről a közlemények, a játékvezető presszionálásától egészen a két szakvezető közötti személyeskedésekbe hajló megnyilvánulásokig. Nem valószínű, hogy Roberto Íniguez és Zeljko Djokic a sorozat után egy pohár bor mellett kicseréli szakmai tapasztalatait egymással.



Turner Yvonne viszont csak a játékra koncentrál. A soproni csapat honosított hátvédje az Euroliga négyes döntőjében is remekelt, s a bajnoki fináléban is vezéregyénisége csapatának. Kiemelte: nem kell mást tenni, mint ami eddig is sikerre vezetett, azaz a csapatnak saját játékát, soproni kosárlabdát kell játszania. Hogy azon belül személy szerint neki védekezésben vagy támadásban kell többet hozzátennie, az majd játék közben derül ki.

Hozzátette: az eddig megnyert két találkozó is nehéz volt, s várhatóan a mai még nehezebb lesz. Biztos benne, hogy a két veresége után a szekszárdi csapat új dolgokat próbál meg, új taktikai elemeket vet be, de csapatának mindenre, így erre is készen kell állnia, s tudnia kell reagálni. Szerinte a szakmai stáb kiváló munkát végez, s nem tart attól, hogy a szekszárdi változtatásokra ne lenne a csapatnak megfelelő válasza.



Zárszóként Turner elmondta: a bajnoki cím megszerzésének lehetősége mellett a Sopronban elveszített Magyar Kupa-döntő miatt is van a Sopronnak törlesztenivalója a Szekszárddal szemben, így ma este is nagyon „odateszik" magukat a pályán, hogy lezárhassák a sorozatot és megvédjék bajnoki címüket.