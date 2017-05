Női kosárlabda NB I - Tizenegyedszer bajnok a Sopron

Megszerezte 11. bajnoki címét az UNIQA Sopron női kosárlabdacsapata, miután az NB I döntőjének negyedik mérkőzésén 26 ponttal legyőzte a Szekszárdot, így 3-1-re megnyerte a párharcot.Eredmény, döntő, 4. mérkőzés: UNIQA Sopron-Atomerőmű KSC Szekszárd 82-56 (21-13, 19-18, 18-14, 24-11)A legjobb dobók: Crvendakic 19, Turner 16, Johnson 10, Krnjic 10, illetve Lisec 12, Erkic 12 A párharc végeredménye: 3-1 a Sopron javára.A döntő első, múlt keddi mérkőzésén a Sopron 61-45-ös győzelmével elvette a Szekszárd pályaelőnyét, majd pénteki 66-62-es hazai sikerével már a címvédés küszöbére ért. Az első fináléjukat vívó tolnaiak azonban hétfőn drámai csatában, kétszeri hosszabbítás után szépítettek 77-73-mal. A két gárda 58 egymás elleni bajnoki meccse közül az volt mindössze a harmadik szekszárdi siker.A negyedik találkozó szekszárdi kosárral indult, de főként Aleksandra Crvendakicnek köszönhetően nemsokára már 19-9 volt az állás, a szerb légiós egymaga 10 pontot szerzett az első negyedben. A vendégek nyolc labdát adtak el tíz perc alatt. A folytatásban az áprilisban Magyar Kupa-győztes Sopron három és fél percen át nem talált a gyűrűbe, ezalatt Zeljko Djokic együttese négy pontra felzárkózott (21-17).A hazaiak többször is megléptek nyolc pontra, a félidőben 40-31 volt az állás. A tolnai csapatban a hétfőn 27 ponttal záró szlovén Eva Lisec ekkor még csak 7 pontnál tartott. Térfélcsere után az alapszakaszgyőztes Szekszárd "feltámadt", és ellenállhatatlan játékkal két pontra csökkentette a különbséget (45-43), a szintén szlovén Maja Erkic pedig a mezőny legjobbjává lépett elő. Sterbenz László vezetőedző időt kért, melynek következményeként két perccel később 56-45 állt az eredményjelzőn.Az 58-45-ről induló zárószakaszban az elfáradó Szekszárd már nem tudott ismét megújulni, a zöld-sárgák - akiknél több kulcsjátékos is a kispadon pihent ekkor - csakhamar húsz ponttal vezettek, s ezt az előnyt már nem engedték ki a kezükből.A találkozó legjobbja a 19 pontos Crvendakic lett. Sterbenz László, a soproniak mestere először a finálé magas színvonaláról beszélt: "Extra döntő volt, mindenki jól érezte magát Sopronban és Szekszárdon is. Ahogy mondani szokták, a sikernek száz apja van, és most köszönet jár mind a száznak. Jó csapatunk volt, és megérdemelten nyertünk még egy meglehetősen kiegyenlített mezőnyben is" - jelentette ki.Szekszárdi kollégája, Zeljko Djokic azt mondta, az első félidőben sok labdát eladtak, és ekkor már látszott, hogy nem tudnak nyerni. "Ezzel együtt büszke vagyok a csapatomra, és gratulálok a Sopronnak" - tette hozzá. A sorozatban harmadik aranyérmét begyűjtő Sopron 1993-ban volt először bajnok, tizenkilencszer jutott be a fináléba, s ezek közül a mostanival együtt tizenegyet nyert meg.A soproni hegemóniát 2007 óta csak a MiZo Pécs, a Győr és a PINKK tudta megtörni egy-egy alkalommal.

Drámai meccsen, kétszeri hosszabbítás után kapott ki a címvédő Uniqa-Sopron a Szekszárd elleni bajnokidöntő-sorozat harmadik mérkőzésén, így a bajnoki cím ünneplése helyett a negyedik mérkőzésre készülhetett Sterbenz László együttese.– Ötvenperces, óriási iramú, nyilván kimerítő csatán vannak túl tanítványai. Csütörtökön újabb meccs lesz, mennyit edzettek játékosai ebben a helyzetben?– A mérkőzést követő napon, akik egy bizonyos játékidő fölött játszottak, nem edzettek. Megbeszéltük a hétfői szekszárdi meccsen történteket, szerdán volt egy könnyed kis mozgás, nem nagyon lehet tovább „facsarni" a lányokat. Akik viszont kevés időt töltöttek hétfőn a pályán, vagy egyáltalán nem játszottak, nekik rendes edzés volt.– Hogy látja, átkerült a lélektani előny a Szekszárdhoz?– Nem, az előny nálunk van, kettő-egyre vezetünk, sőt, ezúttal a hazai pálya előnye is nálunk lesz. Látom a városban, hogy felfokozott a várakozás a mérkőzéssel kapcsolatban, biztos sokan kijönnek segíteni, buzdítani a lányokat.– Említette, megbeszélték a hétfőn Szekszárdon történteket. Mire jutottak, miben kell változtatni?– Az egész szezonban, még az Euroligában sem történt olyan, mint hétfőn, hogy az első negyed után tizenhat pontos hátrányban voltunk. Később rendeztük a sorokat, de ebből a hatalmas hátrányból visszajönni, mint később kiderült, túl sok erőt, energiát emésztett fel a lányok részéről, így végül alulmaradtunk. Túl sok könnyű kosarat kaptunk a Szekszárd centereitől a palánk alól. Hétfőn ellenfelünk első tizennégy pontját a Lisec–Pirsic szlovén centerpáros dobta. Ezt nem szabad engedni, ezúttal már a meccs elejétől jóval keményebben, agresszívebben, szigorúbban kell védekezni a palánkok alatt. Ha ezt meg tudjuk oldani, akkor, úgy érzem, nem maradhat el a siker, amelyhez óriási szükségünk lesz szurkolóink segítségére.