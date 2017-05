Női kosárlabda NB I - Spanyol útra lép a Sopron

A klub a szezonzárással egy időben keretet hirdetett a 2017-18-as szezonra. Török Zoltán a szakmai stábban bekövetkezett gyökeres változással kezdte."Sterbenz László az elmúlt 3 szezonban 6 kupa és bajnoki döntőn dirigálta csapatunkat. Vezetése alatt 5 aranyéremmel gazdagodtunk. Személyében egy olyan vezetőedzőtől köszönünk el, akinek óriási köszönettel tartozik a klub, és akinek a személyes barátságunk okán én magam is hálás vagyok. Az öt arannyal a klub legsikeresebb edzői közé került. Még egy évig érvényes szerződését a klub kezdeményezésére szüntetjük meg.Kellerné Seres Éva közel egy évtizedig volt segítője aktuális vezetőedzőnknek. Az Aréna vezetőjeként, utánpótlás és képző edzőként stábunk nagyra becsült aktív tagja marad, ám a felnőtt csapat kispadján nem találkozhatunk vele a következő szezonban.Igor Polenek szerződése lejártával, dr. Lukasz Trzaskoma pedig közös megegyezéssel történt szerződés bontás eredményeként távozik tőlünk. Valamennyiüknek nagy köszönettel tartozunk, hálával gondolunk rájuk.Helyüket spanyol edzőtrió veszi át a 2017-18, valamint a 2018-19-es szezonokra" - fogalmazott Török Zoltán."Roberto Iniguezt talán nem kell bemutatni azoknak a szurkolóknak, akik követik az Euroligát. Roberto Euroliga győztes a Valenciával, valamint kétszer játszott Euroliga döntőt a Fenerbahce és egy alkalommal az Orenburg csapataival. Óriási meglepetésre bajnoki címet szerzett az esélytelennek tartott spanyol Gironával, de van török bajnoki címe és spanyol bajnok volt a Valencia csapatával is. Korábban a spanyol élvonal több csapatában játékosként szerzett magának hírnevet, majd hosszú évekig a Valencia profi férfi csapatának közvetlen utánpótlás játékosaival dolgozott. Segítői a szintén spanyol Carlos Cantero, aki segédedzői és a játékelemző edző pozícióba kerül, valamint Alberto Martinez, aki az erőnlétért és a rehabilitációért lesz felelős.Játékoskeretünk kialakítása során figyelembe vettük azokat a szempontokat, amelyek Klubunk filozófiáját tükrözik.Hátvéd poszton továbbra is csapatunkat erősíti kapitányunk, Fegyverneky Zsófia, aki 2020-ig szóló szerződést irt alá, a már magyar állampolgár és 2019-ig szerződtetett Turner Yvonne, valamint a saját nevelésű szintén korábbról szerződéssel bíró és sokat fejlődött Weninger Virág, továbbá a Zalaegerszegen kölcsönben szereplő Böröndy Dominika. Melléjük érkezik a spanyol kosárlabdázás talán jelenlegi legnagyobb ígérete, a 20 esztendős Angela Salvadores, akit 2019-ig szerződtettünk a spanyol Salamanca gárdájától. Salvadores 3 különböző utánpótlás világversenyen volt MVP és egy ízben a FIBA az Év Európai Utánpótlás Játékosának választotta.Érkeztével nem kevesebb, mint 5 olyan játékos van keretünkben, akik az elmúlt években valamely utánpótlás VB-n vagy EB-n érmet szereztek.Bedobó pozícióban 3 fiatal játékosunk kap bizonyítási lehetőséget. Az idei évben itt játszó Shenise Johnson és Binta Drammeh helyén immár honi nevelésű státuszban Alexandra Crvendakic, valamint a korábbról szerződéssel rendelkező Dubei Debóra alapjátékos a keretben ezen a poszton, továbbá a 3 évre, 2020-ig szerződtetett saját nevelésű Czukor Dalma személyében további rendkívül tehetséges U20-as játékossal számolunk.Erőcsatár poszton a távozó Cayla George helyén saját nevelésű játékosunk, az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes szerb válogatott alapembere, Jelena Milovanovic tér haza Sopronba. Jeca idén a Salamanca meghatározó embereként a spanyol bajnokság rájátszásának MVP címét is elnyerte. Az ötödik szezonját kezdi meg hamarosan klubunkkal.A távozó Tijana Ajdukovics helyére szerződtetett szerb Tina Jovanovic két poszton is bevethető, aki imponáló szezonokat produkált Magyarországon és hívta fel magára a figyelmet. Biztosak vagyunk benne, hogy jól illeszkedik majd rotációnkba és értékes tagja lesz keretünknek.Távozik még Laura Aldazabal, ugyanakkor továbbra is számítunk az elmúlt bajnokság utolsó kosarát szerző saját nevelésű játékosunkra, Bakó Patríciára.Center pozícióban, az idei évben már több mérkőzésen bizonyított Határ Bernadett további 1 éves szerződéssel rendelkezik.Krnjic Sara nem kevesebb, mint 6 szezon után távozik Sopronból. Helyére a Bourges Basket brazil válogatott centere, Clarissa Dos Santos érkezik. Dos Santos rendkívül erőszakos játékos, akire a csapat védekezésének megszilárdítása szempontjából kulcs szerep hárul majd.A csapat augusztus 14-én, Sopronban kezdi meg az alapozó munkát.Legfontosabb célunk továbbra is a minőségi és eredményes nemzetközi szereplés, valamint fiatal generációnk fejlesztése a magyar bajnokság mérkőzésein és a mindennapi edzésmunkában.Immár 11-szeres magyar bajnokként izgatottan és motiváltan várjuk a folytatást!" – zárta gondolatait Török Zoltán.Forrás: