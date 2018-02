Női kosárlabda NB I - Soproni és győri győzelem

Sopron Basket–MTK 88–53 (26–13, 19–14, 19–10, 24–16)

Sopron, NB I-es női mérkőzés, 300 néző. V.: Farkas G., Horváth A., Esztergályos.



Sopron: FEGYVERNEKY 7/3, DUBEI 16/12, Crvendakic 5/3, Milovanovic 9, HATÁR 6. Cs.: Jovanovic 9, TURNER 12/6, COATES 12, Weninger, Salvadores 4, Czukor 6. Edző: Roberto Íniguez.



MTK: Horváth B. 9/3, Zólyomi 4, Adamecz 4, SZABÓ F. 10, WÉBER 11/3. Cs.: Cvitkovic 2, Székely-Horváth 3/3, Koch 5/3, Szeitl, Pál 2, Szabó B. 3. Edző: Nagy Dorottya.



Milovanovic visszatért a soproniaknál, az vezérletével 11–2-es rohammal kezdett a Sopron. A szakasz közepén lépett pályára a bajnok új szerzeménye, a fiatal amerikai Coates, aki 15 másodperccel később meg is szerezte első kosarát. A folytatásban fokozatosan „nyílt az olló", a második félidő elején állandósult a 18–20 pontos Sopron-vezetés. A negyed második felében Turner triplája egy 11–0-ás hazai roham kezdetét jelentette, ezzel végérvényesen eldőlt a mérkőzés, gond nélkül hozta a kötelezőt a Sopron. Coates támadásban kosarakkal, védekezésben szép szerelésekkel vétette észre magát, de a büntetőkkel még hadilábon áll.



Roberto Íniguez: – Erősebbek, magasabbak is vagyunk, de ma ellenfelünk jobban játszott. Nem vagyok elégedett.



PEAC–CMB Cargo-UNI Győr 64–74 (22–21, 13–16, 15–16, 14–21)

Pécs, NB I-es női mérkőzés, 200 néző. V.: Földházi, Cziffra, Söjtöry.



PEAC: Mandic 9, Wentzel 2, Rasheed 4, VUCUROVIC 14, IMOVBIOH 14. Cs.: Szücs R. 5, Licskai 5/3, ROBERSON 11/9, Tenyér. Edző: Gabriel Carrasco.



UNI Győr: Czank 5/3, Fields 10, Török, KRIVACEVIC 12/3, GOREE 18. Cs.: ROBINSON 4, Simon Zs. 8/6, Nagy-Bujdosó 9/3, Markó, Sztepanova 2, LAKLÓTH 6/6. Edző: Völgyi Péter.



Jól kezdték a mérkőzést a vendégek (14–19), a negyed hajrája viszont a hazaiaknak sikerült jobban. Tíz perc után egy ponttal a pécsi gárda vezetett. A második szakaszban kiegyenlített volt a küzdelem, a nagyszünetben 37–35-re vezettek a zöld-fehérek. A második félidőben is hasonlóan alakult a forgatókönyv, hol ellépett öt-hat ponttal az UNI Győr, hol egyenlített a PEAC. A zárószakaszt 53–50-es előnyről kezdhették a győriek, akik az utolsó felvonásban elléptek tíz ponttal is (57–67), s ezt a különbséget már a meccs végéig tartani tudták.



Összességében küzdelmes mérkőzésen nagyon fontos két pontot szerzett a CMB Cargo-UNI Győr, immár Nagy-Bujdosó Nórával a soraiban.



Völgyi Péter: – Jól játszó PEAC-ot győztünk le. Csapatomon látszott a hosszabb szünet, de bízom benne, hogy meccsről meccsre lépegetünk előre.