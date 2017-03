Női kosárlabda NB I - Soproni és győri győzelem

Vasas–CMB Cargo-UNI Győr 64–76 (24–19, 15–10, 11–25, 14–22)

Budapest, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Kulcsár, Vida, Menyhárt.



Vasas: COLIC 12/6, Dúl, Dusanic 12/3, Solymosi 2, Rochel 7. Cs.: BACHAROVA 18/3, Dobos 4, Tóth O. 9/3. Farkas. Edző: Igor Skocovski.



UNI Győr: Kiesel 10, LAKLÓTH 2, Török Á. 5, HRUSCAKOVÁ 15, GOREE 17. Cs.: SIMON ZS. 16/6, Varga Zs. 8, Likhtarovic 3/3, Markó. Edző: Völgyi Péter.



Jobban kezdtek a győriek, de 15–8-as előnyüknél megakadt kissé a gépezet, s egy 16–4-es rohanással a szakasz végére ötpontos előnyre tett szert a hazai alakulat, mely a második tíz percben is jobban kosárlabdázott. A félidő vége előtt nem sokkal már 37–25 volt a Vasas javára. Bár a második félidő első kosarát a fővárosiak szerezték (41–29), ám innen egy 11–0-ás sorozattal visszajött a meccsbe az UNI Győr. A 26. percben 46–45-nél már náluk volt megint az előny, s a negyed a zöld-fehérek 8–2-es rohamával zárult (50–54). A zárófelvonást 10–0-val indították a vendégek, s ezzel el is döntötték a találkozót.



Völgyi Péter: – Egy negyedben tudtunk magas szinten játszani, ez elég is volt ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést.



Uniqa Sopron–PEAC-Pécs 69–54 (19–15, 17–20, 22–11, 11–8)

Sopron, NB I-es női mérkőzés, 800 néző. V.: Földházi, Hegedűs, Gorka.



Sopron: Fegyverneky 7/3, TURNER 17/3, Dubei, Crvendakic 4, GEORGE 15. Cs.: JOHNSON 15, KRNJIC 11, Weninger, Határ. Edző: Sterbenz László.



PEAC-Pécs: Fűrész 2, Szűcs R. 4, KUSTER 20, JUHÁSZ 7/3, Siksniute 12. Cs.: Raksányi 7/3, Licskai 2, Zele, Szűcs L. Edző: Borisz Maljkovics.



A rangadó elején jobbára a házigazda Sopron vezetett, ám a szakasz közepén Kuster sziporkázott és Siksniute segítségével egy 9–2-es pécsi rohamot vezényelt, s fordított az első számú irányítója, Mandics nélkül felálló PEAC. A negyed hajrája viszont a bajnoké volt, amely George és Johnson vezérletével egy 8–0-ás rohammal vette vissza a vezetést. A második szakasz elején Juhász tartotta versenyben a pécsieket, Krnjics és Turner jóvoltából továbbra is a Sopronnál volt az előny. A szakasz közepén 25–21-es hazai vezetésnél Szűcs R. és Juhász is beemelt egy-egy tripláját, erre építve fordítottak a vendégek. Erre egy 7–0-ás soproni roham volt a válasz. A félidő hajrájában váltva vezettek a csapatok, Johnson révén a hazaiaké volt az utolsó szó, így egypontos soproni vezetéssel tértek pihenőre a felek.



A harmadik negyed elején magasabb sebességi fokozatra kapcsolt a bajnok, amely egy 13–4-es rohammal indítva a második félidőt hamar tízpontos előnyre tett szert, a befejező tíz perc előtt pedig tizenkettővel vezetett. A zárószakasz elején az Uniqa rátett még egy lapáttal, ezt 10–2-es négy perccel indítva kerek 20 pontosra növelve előnyét eldöntötte a rangadót. A végén kicsit tudott „kozmetikázni" veresége mértékén a PEAC, de végül sima soproni siker született.



Sterbenz László: – Többet használtuk az eszünket, mint az eddigi mérkőzéseken, és ez a harmadik negyedben megmutatkozott. Innentől kezdve szeretnénk minden mérkőzésen végig úgy játszani, ahogy most tettük a harmadik negyedben.



Innen folytatják

A negyeddöntők során Szekszárd–Vasas, Sopron–ZTE, UNI Győr–DVTK és PEAC–Cegléd párharcokat rendeznek, melyek az egyik fél két győzelméig tartanak.