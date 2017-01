Női kosárlabda NB I - Sima soproni győzelem a Szekszárd ellen

Fegyvernekyék esélyt sem adtak a Szekszárdnak, s alaposan visszavágtak az őszi vereségért. Fotó: M. D.

Uniqa Sopron–Szekszárd 79–53 (21–19, 27–13, 12–14, 19–7)Sopron, NB I-es női mérkőzés, 600 néző. V.: Frányó, Balog, Minár.Sopron: TURNER 24 /15, JOHNSON 17/6, Dubei 3/3, Krnjic 5, GEORGE 14/6. Cs.: HATÁR 6, WENINGER 5/3, Fegyverneky 5, Crvendakic. Edző: Sterbenz László.Szekszárd: Studer Á. 6/3, Erkic 9/3, Theodorean 3, LISEC 18/3, Pirsic 4. Cs.: GEREBEN L. 7/3, Bálint 6, Scekic, Studer Zs., Mansare. Edző: Zeljko Djokic.Egy negyeden át tudott ellenállni a Szekszárd a bajnoknak. Az első negyedben fej fej mellett haladt a tabella két első helyezettje, jobbára szűken a hazaiak vezettek. A második szakaszt 7–0-val kezdte a bajnok, a szakasz közepén Turner és a hétközi Euroliga-meccset kihagyó, pihent George vezérletével tíz pont fölé nőtt a soproni előny. Szünetig tovább „nyílt az olló", félidőben 16 ponttal vezetett az Uniqa.

Térfélcsere után összekapta magát a Szekszárd, a harmadik negyedet „elvitte". Mivel azonban Lisecen kívül más támadásban nem igazán tudott felnőni a csúcsrangadó szintjére, csupán a jó hatékonysággal dolgozó Gereben Lívia, a vendégegyüttes igazi, érdemi felzárkózásáról nem beszélhettünk. A zárószakaszban újra rátett egy lapáttal a Sopron, amelyben Johnson is hatékony volt, s amely végül fölényes, váratlanul magabiztos győzelmet aratott, s összesítésben nagyobb különbséggel nyert, mint amennyivel a szezon elején Szekszárdon kikapott. Sterbenz László : – Időnként „háborús állapotok" uralkodtak a pályán, de a lányok ezen is felül tudtak emelkedni. A mi felfogásunkban továbbra is játék marad a kosárlabda.