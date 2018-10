Női kosárlabda NB I - Sima soproni és győri győzelem

Sopron Basket–Cegléd 96–53 (22–23, 27–14, 29–8, 18–8)

Sopron, NB I-es női mérkőzés, 1500 néző. V.: Kapitány, Goda, Nagy V.



Sopron: Fegyverneky 3/3, Turner, CZUKOR 11/6, ZAHUI 21, HATÁR 13. Cs.: CRVENDAKIC 19/9, Salvadores 2, Varga K. 4, DUBEI 11/9, Dupree 4, Weninger 6/6. Edző: Roberto Íniguez.



Cegléd: SWANIER 11/6, Révész B, Popovics 15/3, SVERRISDOTTÍR 14/9, Kobolák 4. Cs.: Gorjanácz 2, Király A. 2, Böröndy D. 4, Vasas, Révész L. Edző: Peter Jankovic.



A mérkőzést a Sopronban már megszokott, látványos ünnepélyes évadnyitó vezette fel. A vendégek bátran, jó dobóformát mutatva kezdtek, egy ponttal vezettek is 10 perc után. A második etapot Crvendakic és Zahui vezérletével 6–0-val indította a Sopron. Ezt követően kiegyenlítetté tette a játékot a Cegléd. Szünet után gyorsan próbálta döntésre vinni a dolgot a Sopron. Ekkor már Euroliga-szinten pörögtek Roberto Íniguez tanítványai, s a második húsz percet 47–16-ra megnyerve a zöld-sárgák magabiztosan győztek.



Roberto Íniguez: – Tipikus szezonnyitó mérkőzés volt. Az első negyed után kezdtünk el igazán játszani. Győztünk, de nem lehetek maradéktalanul elégedett.



Peter Jankovic: – Tizenöt percig tudtuk tartani a lépést a Sopronnal, utána megmutatták igazi arcukat.



CMB Cargo-UNI Győr–Vasas 90–75 (24–20, 25–17, 25–17, 16–21)

Győr, NB I-es női mérkőzés, 200 néző. V.: Praksch, Major, Horváth Cs.



UNI Győr: BROWN 19/12, Raksányi 7/3, Laklóth 2, TÖRÖK Á. 11/3, GRAY 24. Cs.: Czank 4, Krnjic 5, VARGA ZS. 15, Szabó P., Baffy 3, Biczó. Edző: Sandro Orlando.



Vasas: DOMBAI 19/6, Bach 5, Varga A. 4, Karakasevic 12/9, HELJIC 13/3. Cs.: Tóth O. 14, Vukov 6/6, Smailbegovic, Tóth F. 2, Hizsnyik, Boros, Budacsik. Edző: Földi Attila.



Villámrajtot vettek a győriek, a folytatásban azonban szorosabban alakult a mérkőzés, a második tíz percben 26–25-ös hazai előnynél egy 14–0-ás rohammal léptek meg a zöld-fehérek. A második félidő elején tovább nyílt az olló, majd egy 6–0-ás Vasas-rohamot 9–0-ás győri rohanás követett. A zárószakasz is hullámzó játékot hozott, a Vasas egy 11–0-val tíz ponton belülre került, de a végén azért bebiztosította sikerét a Nagy Dórát, Artemis Spa-

nout, valamint a távozó Melissa Brcaninovicot nélkülöző, Baffy Fanni és Biczó Laura révén pedig két újoncot avató UNI Győr.



Sandro Orlando: – Újabb lépést tettünk előre. Voltak jó dolgaink, de a védekezésen van mit csiszolni. Spanou érkezését nagyon várjuk, ő fontos láncszem a rotációban. Aminek örülök, hogy a kispadról többen jól szálltak be a meccsbe, gondolok itt elsősorban Baffy Fannira.



Földi Attila: – Sok a kapott, de a dobott kosár is. Az mindenképpen biztató, hogy nem estünk szét, a fiatalos lendület a nehéz helyzetekben sokat segített.