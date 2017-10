Női kosárlabda NB I - Sima soproni és győri győzelem

Sopron Basket–ZTE 95–67 (23–13, 25–19, 22–14, 25–21)

Sopron, NB I-es női mérkőzés, 500 néző. V.: Balog, Surányi, Bagi.



Sopron: Fegyverneky 2, Dubei 10, CRVENDAKIC 9/3, MILOVANOVIC 14/6, T. Jovanovic 6. Cs.: SALVADORES 16, TURNER 17/3, Határ 4, Weninger 5, Langhorne 4, CZUKOR 8/6, Böröndy D. Edző: Roberto Íniguez.



ZTE: Koziar 10, Kovács G. 4/3, JEFFERY 16/6, Hegedűs-Őri 10/3, Parker 8. Cs.: Gáspár-Szalay 5/3, PAVEL 11, Gorjanácz 3, Varga K., Vincze, Liska, Jurkó. Edző: Gáspár Dávid.



A soproniaktól több játékos teljesítménye is elmaradt a várakozástól, a papírformának megfelelően simán nyert a nemzetközi porondon is vitézkedő szolnoki gárda.



Váradi Kornél: – Tudtuk, hogy ahhoz, hogy jó meccset játsszunk a Szolnokkal, negyven percen át koncentráltan kell kosárlabdáznunk. Ez nem sikerült, az első félidőben volt két „lefagyásunk", amit ellenfelünk könyörtelenül megbüntetett, s a megszerzett előnyét magabiztosan őrizte.



Vasas–CMB Cargo-UNI Győr 70–94 (22–20, 11–33, 20–21, 17–20)

Budapest, NB I-es mérkőzés, 100 néző. V.: dr. Mészáros, Jurák, Varga-Záray.



Vasas: KALU 23/3, Böröndy 4, Kaposi-Demeter 2, MÉRÉSZ 14, Karakasevic 5. Cs.: Dúl 2, Ambrus, Tóth O. 6, Farkas 4, Dombai 10, Smailbegovic. Edző: Földi Attila.



UNI Győr: Czank 5/3, FIELDS 26/6, TÖRÖK Á. 11/6, KRIVACEVIC 16, GOREE 18. Cs.: Simon Zs. 6, Markó, Varga Zs. 4, Sztepanova 4, Szabó P. 4, Simon A. Edző: Völgyi Péter.



A győri csapat biztosan hozta a kötelezőt, így önbizalommal telve várhatja a szerdai Európa-kupa rajtját, valamint a jövő vasárnapi Sopron Basket elleni rangadót.



Völgyi Péter: – Egy negyedben játszottunk úgy, ahogyan az Európa-kupában is kell ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Most ennyi is elég volt a magabiztos győzelemhez. A Vasasnak gratulálok, megnehezítették a dolgunkat, az utolsó pillanatig harcoltak, küzdöttek minden labdáért.