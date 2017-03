Női kosárlabda NB I - Sima győri siker

MTK–CMB Cargo-UNI Győr 49–71 (19–21, 10–18, 10–17, 10–15)

Budapest, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Hervay, Gyuris, Menyhárt.



MTK: Koch 10/3, ZSOVÁR 16/6, Jankó 1, Székely-Horváth 8/6, Turóczi 6. Cs.: Semsei 4, Szabó B. 4, Ambrus, Wéber. Edző: Nagy Dóra.



UNI Győr: KIESEL 13/3, Laklóth 3/3, LIKHTAROVIC 14/6, Török Á. 11/6, GOREE 6. Cs.: SIMON ZS. 14/9, Varga Zs. 6, Markó, Kovács V. 4, Simon A., Nagy R. Edző: Völgyi Péter.



Az első negyedben még tartani tudta a lépést a győriekkel a sereghajtó, ám a folytatásban fokozatosan elhúzott a sérült Hruscakovát nélkülöző zöld-fehér gárda, s magabiztosan gyűjtötte be a két pontot.



Völgyi Péter: – Két hét szünet után léptünk pályára, s összességében jó teljesítményt nyújtottunk. A védekezésen volt a hangsúly, ami jól is működött, egyedül az első negyedben tudták átdobni távolról a hazaiak, utána viszont ezzel sem volt gond. Támadásban néha kicsit kapkodtunk, elsiettünk néhány dobást, de végül simán nyertünk Hruscaková nélkül is.