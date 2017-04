Női kosárlabda NB I - Rasszista megjegyzések Szekszárdon a Sopron meccsén?

Kedden este remek teljesítménnyel szerzett előnyt a címvédő Uniqa-Sopron a bajnoki döntő első mérkőzésén.



A találkozót követően a televízióban Sterbenz László vezetőedző és Fegyverneky Zsófia csapatkapitány is szót ejtett a játékvezetésről. Ebben minden bizonnyal szerepe volt annak, hogy a negyedik negyed közepén Shenise Johnsont két technikaival kiállította a játékvezetői hármas, ami automatikusan egy mérkőzésre szóló eltiltással jár, vagyis az amerikai játékosnak a pénteken 18 órakor kezdődő soproni találkozót ki kell hagynia.



Az Uniqa-Sopron tegnap az esettel kapcsolatban az alábbi közleményt adta ki: „A szekszárdiak kőkemény játékára számítottunk, idén kétszer is éreztük már ezt a stílust a saját bőrünkön. A hazaiak faulthatáron történő védekezése nem újdonság, szakvezetőjük a januári, soproni mérkőzés utáni nyilatkozatában is elismerte, hogy mind a 30(!) ellenük ítélt fault jogos volt. A mérkőzés felvételének megtekintése után bizton állíthatjuk, ezúttal a játékvezetők nem látták ezeket a szabálytalanságokat.



Ennek egyenes következménye volt a negyedik negyed derekán történt dupla technikai Shenise Johnson ellen, aki – miután a sokadik ellene elkövetett faultot fújták csak le – maga előtt mérgesen leütötte a labdát. Ezt technikaival jutalmazta Papp Péter játékvezető, aki nem sokkal később újabb technikaival kiállította játékosunkat, miután az őt cukkoló, rasszista megjegyzésekkel illető szekszárdi szurkolók felé »csókot« dobott. A kiállítással nehéz helyzetbe kerültünk, de a lányok erejét mutatja, hogy nem roppantak meg, és higgadt játékkal behúzták a találkozót.



Az esetet nem hagyhattuk szó nélkül. Rendkívüli felülvizsgálati kérelemmel fordultunk a fegyelmi, valamint a játékvezetői bizottsághoz, mind a kizárás körülményeinek, a rasszista bekiabálásoknak és Papp Péter játékvezető tevékenységének a kivizsgálására. A méltányosság, a fair play, valamint a sport íratlan szabályai azt követelik meg, amennyiben bebizonyosodik, hogy egy ilyen súlyos ítélet nem a szabályok szellemében született, túlzott, vagy egyáltalán nem igazolható, akkor a vétlen játékost és klubját ne büntessék halmozottan.



A csarnokban levő felfokozott hangulatban sajnos kispadunk is folyamatos nyomás alatt volt. A helyi szurkolók közül sokan durva megjegyzésekkel illették csapatunk játékosait, stábját egyaránt. Ezzel kapcsolatban is megtettük észrevételeinket az MKOSZ illetékes bizottságának.



Várjuk a Shenise Johnson kiállításának körülményeit vizsgáló tárgyalás eredményét, illetve Papp Péter játékvezető tevékenységével kapcsolatos határozat eredményét és nyilvánosságra hozatalát.

Klubunk elítél minden rasszista megnyilvánulást, történjen az bárhol, bármilyen körülmény között."