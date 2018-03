Női kosárlabda NB I - Leváltották a győri edzőt

Fotó: H. Baranyai Edina

Völgyi Péter helyett Sandro Orlando vezeti a CMB Cargo UNI Győr női kosárlabdacsapatát. A klub honlapjának hétfői közleménye szerint azt követően bontottak közös megegyezéssel szerződést Völgyivel, hogy szombaton hazai pályán kaptak ki a Ceglédtől, illetve korábban a Diósgyőr elleni rangadót is elvesztették."Nehéz döntést kellett meghoznunk, de úgy éreztük, szükség van erre a lépésre, hiszen most kezdődik a szezon legfontosabb időszaka, jön a Magyar Kupa és a bajnoki rájátszás" - idézte a klub honlapja Fűzy András társadalmi elnököt. Hozzátette, Völgyi Péter szép eredményeket ért el a klubbal."A bajnoki döntő, a bronzérem remek eredmény volt, viszont az utóbbi időszakban nem úgy jöttek az eredmények, ahogyan azt vártuk" - jelentette ki. Hozzátette, a váltásnál olyan edzőben gondolkodtak, aki rutinos, ismeri a magyar mezőnyt, s "képes felrázni a társaságot".Utódja, az 57 esztendős Sandro Orlando pályafutásának legnagyobb sikere az Európa-kupa sorozat 2008-as megnyerése volt az olasz Schióval. A szakember már dolgozott Magyarországon, a 2015/16-os idényben a PINKK Pécs vezetőedzőjeként bronzérmet szerzett a bajnokságban és a Magyar Kupában is. Felnőtt csapatoknál szerzett tapasztalata mellett 2009 óta dolgozik az olasz utánpótlás területén is, jelenleg az U20-as válogatott vezetőedzője - emlékeztet a honlap.