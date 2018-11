Női kosárlabda NB I - Leiskolázta a Sopron az MTK-Budapestet, kikapott a Győr

CMB Cargo-UNI Győr–DVTK 74–79 (16–22, 17–21, 23–17, 18–19)

Győr, egyetemi csarnok, NB I-es női mérkőzés, 200 néző. V.: Cziffra, Kulcsár, Balog.



UNI Győr: Edző: Brown 10, Czank 1, Török Á., SPANOU 8, GRAY 18. Cs.: Raksányi 11/3, NAGY D. 14/6, Krnjic 12, Baffy, Varga Zs. Edző: Sandro Orlando.



DVTK: MEDGYESSY 19/6, SULCIUTE 12/6, Kányási, WALKER-KIMBROUGH 15/6, MOKANGO 27. Cs.: Skoric, Zele 1, Katona 2, Szabó F. 3/3. Edző: Cziczás László.



A miskolciak kezdtek jobban, 13–6-ra elhúztak. Egy perccel a szakasz vége előtt kiegyenlítettek a győriek, de egy 6–0-val megint a DVTK került előnybe. A folytatásban már tíz pontnál is nagyobb volt az előnyük a vendégeknek (28–39), a szünet után azonban nagyot küzdött a győri alakulat. A negyedik tíz perc legelején először vezetett (61–60), viszont a végjátékból a DVTK jött ki jobban, így sorrendben negyedik vereségüket szenvedték el a zöld-fehérek. A gödörből tehát továbbra sem tudott kimászni.



Sandro Orlando: – Kevésbé vagyok mérges a vereség miatt, mert nagyot küzdött a csapat, de amíg kintről nem tudunk eredményesek lenni, nem tudjuk ezeket a meccseket megnyerni. Ezáltal ugyanis a palánk alatt sem tudunk könnyű kosarakat szerezni.



Sopron Basket–MTK 100–45 (23–14, 28–11, 29–12, 20–8)

Sopron, Novomatic-aréna, NB I-es női mérkőzés, 600 néző. V.: Söjtöry, Válé, Menyhárt.



Sopron: Turner 2, Czukor 7/6, DUBEI 9/3, CRVENDAKIC 13/3, ZAHUI 23/6 Cs.: SALVADORES 21/15, LICSKAI 10, Weninger 6/3, Fegyverneky 5, Határ 2, Varga K. 2. Edző: Roberto Íniguez.



MTK: Pusztai S. 3, Szeitl 3/3, Süle 5, Szabó F. 5, HEGEDŰS 12 Cs.: Czirják 8/6, Koch D. 5/3, Bernáth 3, Weber 1, Baksa, Gróf. Edző: Nagy Dorottya.



Két nappal az igen nagy iramú Euroliga-meccs után a Sopron határozottan kezdett. Pályára lépett a hazaiaknál a klubhoz visszatért Licskai Zsófia. A meccsen végig a címvédő dominált, végül minden soproni játékos szerzett pontot, és a 100-at is elérték a hazaiak.



Roberto Íniguez: – Igyekeztünk ezúttal is megtisztelni ellenfelünket és szurkolóinkat azzal, hogy jó teljesítményt nyújtunk. Az MTK a fizikális különbség ellenére mindent beleadott, tetszett, ahogy dolgoztak. Nagyon nehéz hét előtt állunk, igyekszünk erre a legjobban felkészülni.