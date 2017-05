Női kosárlabda NB I - Krivacevic Győrben folytatja

Bejelentette jövő évi keretét a CMB Cargo-UNI Győr. Az előző kiírásban a Magyar Kupában bronzéremig, a bajnokságban a negyedik helyig jutottak a zöld-fehérek, ám rengeteg sérülés nehezítette a csapat dolgát, a szezon végére gyakorlatilag „elfogyott" a csapat. Mindezt figyelembe véve nem lehet sikertelennek nevezni a szezont, ugyanakkor régen volt arra példa, hogy nem lett dobogós a csapat a honi pontvadászatban.



Alighanem ebből okultak a győri vezetők, akik létszámban és minőségben is megerősítették a keretet. „Többen többet" – ez a mottója az idei csapatépítésnek. Mint azt Fűzy András társadalmi elnök elmondta: jövőre mindenképpen szeretnének előbbre lépni.



„Ha a 2013-as buszbalesetet követő évet nem nézzük, akkor azért az elmondható, hogy az utóbbi öt-hat évben, vagyis nagyjából 2010 óta, a Sopron és mi vagyunk az a klub, mely állandóan ott van a legjobb négy között. Ez pedig nagy dolog, főleg úgy, hogy egyre kiegyenlítettebb a mezőny, ezt a legutóbbi szezon is bizonyította. Célunk az, hogy ezt a szerepet megőrizzük, s jövőre is éremért, lehetőleg az aranyért küzdjünk. A nemzetközi szintéren az Európa-kupában indulunk, s amíg nem tudjuk, milyen csoportban leszünk, addig nehéz meghatározni a célokat, de mindenképpen szeretnénk meccseket nyerni, s ha lehetőség adódik, minél tovább jutni" – mondta Fűzy András.



Az erősítések mindenesetre alapot adnak erre a bizakodásra, mert egyrészt a csapat gerince megmarad, így jövőre is Győrben kosárlabdázik Laklóth Anna, Simon Zsófia, Varga Zsófia, Szabó Petra, Cyesha Goree, a fiatalok közül Török Ágnes, Horváth Krisztina, Kovács Vanessza, Markó Dorina és Simon Anikó.



Új játékos lesz a Diósgyőrből érkező Czank Tímea, aki 1-es és 2-es poszton is bevethető.



Alighanem sokak számára jelent meglepetést Krivacevic Tijana leigazolása. A 27 éves játékos – aki 4-es és 5-ös poszton szerepeltethető – Törökországból tér haza, decemberig pedig a spanyol Salamanca játékosa volt. Magyarországon megfordult Sopronban és Pécsen is.



Szintén nagy fogás az újdonsült francia bajnok, a Villeneuve D’Ascq cseh válogatott játékosa, Kamila Stepanova. Az 1988-as születésű, 193 cm magas kosaras is a 4-es és 5-ös poszt erőssége, s Győrben komoly fegyverténynek tartják, hogy euroligás együttesből tudták kiváló ár-érték arányban megszerezni.



A negyedik szerzemény a kanadai Nirra Fields, aki 1993-ban született, s az 1-es és 2-es poszton veheti számításba Völgyi Péter vezetőedző.



„Két nagyon fontos elemet emelnék ki az igazolásokból. Egyrészt örülünk annak, hogy két válogatott szintű magyar játékost tudtunk megszerezni, s ugyanez elmondható arra, hogy komoly minőségű európai centert is leigazoltunk. Krivacevic kapcsán annyit tennék hozzá, hogy alighanem sokat számított, hogy erős szándékot mutattunk a leigazolására. Gyakorlatilag november óta tárgyalásban állunk a menedzsmentjével, s ez a kitartás vezetett végül oda, hogy elfogadta az ajánlatunkat. Azt gondolom, hogy bár elég mély a rotáció, egyben arra is lehetőség lesz, hogy a fiatal játékosok is markánsabb szerepet kapjanak a meccseken. Ilyen szintű játékosokkal egy ötösben szerepelni komoly fejlődési potenciált rejt magában, ezt a mérkőzések alakulásának függvényében ki kell tudnunk használni" – tette hozzá Fűzy András.



Ami még lényeges, maradt még egy légiós hely a győrieknél, amit ha bármi indokolná – az idei tapasztalataiból kiindulva –, viszonylag könnyedén be tudnak tölteni.