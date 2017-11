Női kosárlabda NB I - Kikapott a címvédő Sopron, győri győzelem

Szekszárd–Sopron Basket 66–53 (19–15, 14–15, 17–10, 16–13)

Szekszárd, NB I-es női mérkőzés, 1000 néző. V.: Földházi, Kapitány, Benczur.



Szekszárd: STUDER Á. 18/12, OBLAK 14, Erkic 8/3, Bálint 2, MCCALL 7. Cs.: KRNJIC 7, GEREBEN 7/3, Mansaré 3. Edző: Djokic Zeljko



Sopron: Fegyverneky 5/3, TURNER 11/3, Dubei 6, Milovanovic 3/3, LANGHORNE 8. Cs.: Crvendakic 5/3, T. Jovanovic 6, WENINGER 5/3, Salvadores 4, Határ. Edző: Roberto Íniguez.



Turner betörésből a Sopronnak szerzett vezetést, ám erre Studer Á. vezérletével zsinórban kilenc ponttal feleltek a hazaiak a bajnoki csúcsrangadó elején. Íniguez időt kért, Dubei büntetőkkel vetett véget a hosszabb soproni kosárcsendnek. Egy 6–0-val tízpontosra nőtt a hazai előny. A szakasz végét jelző dudaszó pillanatában vagy nyolc méterről triplát dobó Crvendakic vezetésével négy pontra feljött a bajnok.



Erkic hármasával hét pontra nőtt a hazai előny. Hiába volt Jovanovic, majd Dubei eredményes, a hazaiaknak mindenre volt válaszuk. Studer újabb triplájával a szakasz közepén nyolc pont volt a címvédő hátránya. Büntetőkkel „araszolgatott" a Sopron, amely Weninger hármasával egy 9–2-es rohamot bemutatva egy pontra feljött. A félidő végén McCall törte meg a hosszú hazai kosárcsendet, így hárompontos hazai vezetéssel tértek pihenőre a felek.



Egy Krnjic vezette 7–2-es hazai rohammal kezdődött a második félidő. Fegyverneky hármasa, azaz 41–35 után a két csapat remek védekezése miatt jó időre „befagyott" az eredményjelző. A holtpontról Studer triplájával a hazai-

ak mozdultak el. Milovanovic hármasára Gereben felelt triplával. A negyed végén Oblak büntetőjével tíz pont volt a két csapat között – a Szekszárd javára.



A zárószakasz elején zónázott, ám támadásban kapkodott a Sopron. Több mint két és fél perc elteltével Bálint szerezte a szakasz első kosarát. Utána egy percig támadhattak a hazaiak, többször is visszaszerezve a lepattanót a palánk alatt. Több mint négy percet kellett várni a szakasz első vendégpontjaira, Fegyverneky büntetőkből volt eredményes. Időkérés után egy 5–0-val ugyan még tíz ponton belülre került a Sopron, de Studer vezérletével erre egy 7–0-val felelve biztosan verte a Szekszárd a bajnokot.



Roberto Íniguez: – A Szekszárd támadásban és védekezésben is jobb volt. Gratulálok nekik a győzelemhez.



DVTK–CMB Cargo-UNI Győr 61–74 (23–19, 7–21, 19–15, 12–19)

Miskolc, Generali Aréna, NB I-es női mérkőzés, 800 néző. V.: Papp, Cziffra, Balogh.



DVTK: NAGY D. 15/6, BACH 13, Engelman 12/3, Pecková 3/3, Melnika 2. Cs.: Burkholder 6/3, Kiss A. 1, Szabó F., ZELE 9. Edző: Stefan Svitek.



UNI Győr: Czank 5, FIELDS 23/6, TÖRÖK Á. 13/9, KRIVACEVIC 14, GOREE 12. Cs.: Sztepanova 7/3, Laklóth, Varga Zs. Edző: Völgyi Péter.



Jól kezdtek a győriek, de 4–0-ás vezetésük után a Diósgyőr átvette a vezetést (7–6), majd egy 8–0-val el is lépett. Előnyből az első negyed végéig négyet megőrzött a DVTK (23–19). A második szakasz elején egy 14–0-ás rohammal ismét a győrieknél volt az előny (28–35), mely a nagyszünetig tovább nőtt (30–40). Hat győri ponttal kezdődött a második félidő, hiszen Goree két duplája között Czank is bedobott egy palánkos tempót. Állandósult a 10–12 pontos különbség, a zárószakasz azonban mindössze hatpontos győri vezetésről kezdődött (49–55). Ebben előbb Fields volt többször eredményes, majd Goree-val nem bírtak a hazaiak a palánk alatt, Fields hármasával pedig eldőlt a találkozó (54–69).



Völgyi Péter: – Ahhoz képest, hogy egyéb okok miatt alig tudtunk készülni a meccsre, a második negyedtől kézben tartottuk a mérkőzést. Az ellenfél kulcsembereit jól meg tudtuk fogni, nálunk pedig mindig volt valaki, aki átlendített bennünket a nehéz pillanatokban. Jó hangulatú meccsen, sok néző előtt, idegenben egy ilyen siker duplán ér, így nagyon fontos meccset tudtunk megnyerni.