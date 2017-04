Női kosárlabda NB I - Hengerelt a Sopron a döntő első felvonásán

Tét a bronzérem



A CMB Cargo-UNI Győr ma 18 órakor a Magvassy-csarnokban a Ceglédet fogadja a bajnokság bronzmeccsén. Általában ilyenkor a csalódott csapatok „randevújának" nevezik a 3. helyért vívott párharcot, ám ezúttal nem teljesen áll ez meg. A ceglédiek így is túlteljesítették már az elvárásokat, míg a győriek ugyan szerettek volna a tavalyi évhez hasonlóan döntőt játszani, ám a körülmények ismeretében – a rengeteg sérülés miatt gyakorlatilag elfogytak a zöld-fehérek, az elődöntőben, ahogyan most sem, már Hruscaková sem állt rendelkezésre – némi gyógyírt és pozitív zárást jelentene a harmadik hely megszerzése.



„Tényleg felemásak az érzéseink, hiszen jó lett volna ismét döntőbe jutni, de jelen állapotunkban a Sopron ellen nem tudtuk felvenni a versenyt. Emiatt mindenképpen van bennünk csalódottság, jó lett volna megtudni, hogy teljes kerettel az alapszakaszhoz hasonlóan most is le tudtuk volna-e győzni a címvédőt. Választ persze erre már nem kapunk, de jó szájízzel szeretnénk lezárni az évet, s a Magyar Kupa után a bajnokságban is dobogósok szeretnénk lenni. A Cegléd ellen az dönthet, melyik gárda akarja jobban a sikert, s annak ellenére, hogy most már minden meccs után érződik, mennyire ki vannak facsarva a játékosok, a maximumot kell nyújtanunk ebben az egy hétben, bár nem bánnánk, ha már szombaton lezárnánk a párharcot, s behúznánk a bronzhoz szükséges két győzelmet" – mondta a győri vezetőedző, Völgyi Péter.

Szekszárd–Uniqa-Sopron 45–61 (12–20, 13–16, 8–10, 12–15)Szekszárd, női NB I-es döntő, 1. mérkőzés, 1500 néző. V.: Cziffra, Papp, Praksch.Szekszárd: Studer Á. 5, THEODOREÁN 7, Bálint, Erkic 7, LISEC 15/3. Cs.: Pirsic 4, Daniel 3/3, Gereben 4, Mansaré. Edző: Djokic Zeljko.Sopron: FEGYVERNEKY 9/3, Turner 7/3, JOHNSON 15, Crvendakic 4, GEORGE 9/3. Cs.: KRNJIC 8, Határ 4, Dubei 3/3, Weninger 2. Edző: Sterbenz László.Kiállítva: Johnson (34.).Fegyverneky betörésével kezdődött a finálé, Lisec büntetőből egalizált. Mindkét csapat egész pályás letámadással próbálta lassítani ellenfele játékát. Kezdetben egymás hibáiból éltek a meglehetősen ideges együttesek. A 6. percben 6–6-ra állt a találkozó, majd négy ponttal ellépett a címvédő. A negyed hajrájában a Sopron egy 6–2-vel nyolcpontosra növelte előnyét.Óriási volt az iram, amelyben mindkét együttes sokat hibázott. A jól védekező Sopron Krnjic villanásaival növelte előnyét, Lisec és Theodoreán próbálta versenyben tartani a hazaiakat. Soproni időkérés után Dubei hármasa, majd Johnson indításos kosara következett. Studer Ágnes törte meg a Sopron lendületét. A félidő végét jelző dudaszó pillanatában pedig Johnson talált be.A második félidő elején a hosszabb kosárcsendnek Johnson vetett véget. Fokozatosan lett egyre magabiztosabb az Uniqa, amely a szakasz közepén egy 6–0-lal 17 ponttal ellépett. A remekül védekező címvédő hét perc alatt két pontot engedett ellenfelének. A kosárszegény, küzdelmes negyed végén 13 ponttal vezetett a Sopron.A befejező etapban a távolról továbbra is igen gyengén dobó Szekszárd tíz pontra feljött, majd Johnson előbb technikait „dumált ki" magának, utána pedig puszit dobott a nézőknek, de ez tilos, ezért újabb technikait kapott, ami már kiállítást ért. Nem zavarodott meg az Uniqa-Sopron, Fegyverneky, majd Turner triplájával eldőlt az aranycsata első felvonása, melyben a Sopron elvette ellenfele pályaelőnyét, így 1–0-ról várhatja a pénteken 18 órakor kezdődő soproni összecsapást.Djokic Zeljko: – Megvertük saját magunkat, negyvenöt pontot dobtunk itthon, érződött, hogy a csapatnak ez az első döntője. Távolról szinte semmi nem ment be, s ettől elment az önbizalmunk, sajnos nem tudtuk kihasználni ezt a remek szurkolást. Remélem, Sopronban jobban játszunk majd.Sterbenz László: – A hadviselés szabályait elolvastuk, a sportágválasztás viszont nem volt egyértelmű, mi a kosárlabdát választottuk, de úgy látszik, amit szabad Jupiternek... Remekül védekezve ötven pont alatt tartottuk ellenfelünket.