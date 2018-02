Női kosárlabda NB I - Biztos győri, nehéz soproni siker

BEAC–CMB Cargo-UNI Győr 59–84 (11–20, 19–16, 14–26, 15–22)

Budapest, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Gál, Goda, Varga-Záray.



BEAC: Szabó II D. 7/3, Pusztai P. 4, Suppán 3, György 2, Kovács V. Cs.: SÜLE 15/3, BARNAI 11, Angyal 8/6, Király, Gocsmann 5/3, Zana, László B. 4. Edző: Balogh Judit.



UNI Győr: Czank 3/3, Simon Zs. 4, TÖRÖK 9/6, NAGY-BUJDOSÓ 10/6, GOREE 10. Cs.: ROBINSON 15/3, Fields 6, KRIVACEVIC 14, Laklóth 5/3, SZTEPANOVA 6, Markó 2, Varga Zs. Edző: Völgyi Péter.



Nehezen lendültek bele a csapatok a játékba, az 5. percig csak kilenc pont esett, 5–4-es eloszlásban. Némi meglepetésre a hazaiak vezettek. Innentől egy 7–0-ás rohanással átvette a vezetést a győri csapat, mely a negyed végére kilencpontos előnyt harcolt ki. A második szakaszban sokáig tartotta tíz pont körüli előnyét a zöld-fehér alakulat. A félidő hajrájában azonban feljött a BEAC (30–36).



A nagyszünetet követően néhány percig még tartotta magát a sereghajtó, de 42–51-nél egy 11–2-es futással gyakorlatilag eldöntötte a találkozót az UNI Győr (44–62). Ekkor már érződött a BEAC fiataljain, hogy nem tudják a lépést tartani a vendégekkel, az utolsó tíz percben tovább nőtt a különbség, a vége a várakozásnak megfelelően magabiztos győri győzelem lett.



Völgyi Péter: – Tudtuk próbálgatni a rotációnkat, új taktikai elemeket gyakoroltunk. Három negyedben jól védekeztünk, a másodikban nem, ám így is biztosan hoztuk a kötelezőt.





PEAC–Sopron Basket 64–68 (21–22, 12–15, 15–23, 16–8)

Pécs, NB I-es női mérkőzés, 300 néző. V.: Benczur, Tőzsér, Frányó.



PEAC: MANDIC 17/3, Wentzel 3, RASHEED 10/3, Vucurovic 2, IMOVBIOH 14 Cs.: ROBERSON 10/6, Licskai 6, Szücs R. 2, Szücs L. Edző: Gabriel Carrasco.



Sopron: Fegyverneky 2, Dubei 2, CRVENDAKIC 14/9, Milovanovic 5/3, COATES 11. Cs.: SALVADORES 13/3, Turner 9/3, WENINGER 6/6, Page 6, Határ. Edző: Roberto Íniguez.



A mérkőzés előtt búcsúztatták a hazaiak a korábban Sopronban és Győrben is kosarazó Fűrész Diánát, aki visszavonult az aktív játéktól.



Milovanovic és Crvendakic egy-egy triplájára építve 8–2-vel kezdett a Sopron, majd feljött a Pécs, de Weninger két hármasával ismét megugrott a jövő szerdai Fenerbahce elleni Euroliga-negyeddöntőre készülő bajnok. A szakasz hajrájában megtört a soproni lendület, Imovbioh és Mandic révén a második negyed elején fordított a PEAC-Pécs. Küzdelmes volt a játék, kevés kosár esett. A félidő hajrájában Salvadores villanásaival visszavette a vezetést a Sopron, amely négypontos előnnyel térhetett pihenőre.



Ahogy a meccset, a második félidőt is jól kezdték a vendégek, Salvadores és Crvendakic remek megmozdulásaival a szakasz közepén tíz pont fölé nőtt a Sopron előnye. Ezt a záró etap közepéig tartotta Roberto Íniguez együttese. Talán már elhitte a bajnok, hogy győzött, a pécsiek azonban másként gondolták: Mandic és Roberson jóvoltából egy 9–2-es rohammal hat pontra feljöttek. Turner szerzett fontos duplát, a végjátékban pedig mindkét csapat sokat hibázott, s végül nagy nehezen, de megszerezte a győzelmet a Sopron.



Roberto Íniguez: – Gratulálok a Pécsnek, nagyszeruen játszottak. Magunkról ezt nem mondhatom el. Nem vagyok elégedett a játékosaim teljesítményével, különös tekintettel, ha a jövo hét nehéz feladataira gondolok...