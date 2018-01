Női kosárlabda NB I - Amerikai erősítés az UNI Győrnél

Az egyes poszton bevethető játékos 2015-ben Euroligát nyert a cseh USK Prahával, a Jekatyerinburg elleni fináléban 24 pontig jutott a kosaras, ebből 18-at a második félidőben szerzett.



Fűzy András, a győri klub társadalmi elnöke az újabb igazolással kapcsolatban elmondta: az elmúlt hónapok teljesítménye és eredménye megmutatta, hogy szüksége van a csapatnak egy olyan játékosra, aki összefogja a társaságot, s fazont ad a játéknak.



„Könnyítette a helyzetünket, hogy volt még a keretben egy Európán kívüli helyünk. Már decemberben elkezdtük nézni a játékospiacot, több jelöltünk is volt, végül Robinsonra esett a választásunk, hiszen rutinos kosaras, eddigi pályafutása során komoly sikereket ért el, elég csak a három évvel ezelőtti Euroliga-sikerre gondolni, de emellett Universiadét nyert az amerikai válogatottal, háromszor is bekerült a WNBA All Star csapatába, az amerikai női profibajnokságban az egyik évben ő adta a legtöbb asszisztot. A legutóbbi szezonban a Phoenix Mercury csapatának első számú irányítója volt, olyan társakat szolgált ki, mint a világ egyik legjobbja, Diana Taurasi vagy a jelenleg Sopronban játszó, már magyar állampolgársággal rendelkező Turner Yvonne. Robinson egyébként ismerős lehet szurkolóink számára, hiszen két török csapattal, a Tarsusszal és a Mersinnel már játszott ellenünk. Natalia Hejková a prágaiaknál volt az edzője, s rendkívül jó véleménnyel volt róla" – fogalmazott Fűzy András, aki azt gondolja, a két új játékossal továbbra is harcban lehetnek az aranyéremért a bajnokságban és a Magyar Kupában egyaránt.



„Nem egyszerű a dolgunk így sem, mert a nemzetközi porondon is extrán teljesítő Sopron és Szekszárd mellett a többi csapat is komoly játékerőt képvisel, s be kellett látni, a csapat erősítésre szorult. Ezt a játékosoknak is elmondtam a vasárnapi, PINKK elleni mérkőzés után. A szezonban eddig tizennyolc mérkőzést játszottunk, abból tizenegyet nyertünk meg, de ha csak az Európa-kupát és a tavaly a bajnokságban az első hatban végzett csapatok elleni mérkőzéseket nézzük, akkor a mérlegünk rosszabb, mint ötven százalék, tizenháromból mindössze hat siker. Most a két új játékossal azt is lehet mondani, hogy tizenkilencre lapot húztunk, de bízom benne, ők hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy a lehető legjobb eredménnyel zárjuk majd a szezont" – fogalmazott a klubvezető, hozzátéve, hogy az egyetemi csarnokból való költözés megint komoly hátrányt jelent a riválisokkal szemben.



„Nyilván nem jó, ha nem a megszokott környezetben játszunk, viszont az egyetemi csarnok talajára már nagyon ráfér a felújítás, így ez a mi érdekünk is. Az biztos, hogy egy meccset Győrszentivánon kell lejátszanunk, a többit várhatóan az Olimpiai Sportparkban. Összességében ez nem lehet kifogás semmire, a cél így is a már említett: lehetőleg mindkét sorozatban bejutni a döntőbe" – mondta végezetül Fűzy András.