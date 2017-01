Női kosárlabda NB I - 100 pont közelében a Sopron

BEAC-Újbuda–Uniqa Sopron 67–98 (15–23, 15–25, 13–21, 22–26)

Budapest, 100 néző. V.: Pozsonyi, Válé, Varga-Záray.



BEAC: Pál 6, PUSZTAI 15/3, SÜLE 12/12, György 2, Barnai 9. Cs.: Lelik 7/3, Szabó F. 4, Király 4, László 2, Suppán 6, Kocsis, Gocsman. Edző: Balogh Judit.



Sopron: TURNER 14/6, WENINGER 10, JOHNSON 22/6, CRVENDAKIC 19/3, HATÁR 14. Cs.: Krnjic 4, Dubei 9/3, CZUKOR 6, Bakó. Edző: Sterbenz László.



Még a BEAC vezetett 5–2-re, majd az ezúttal Fegyverneky nélkül felálló bajnok Crvendakic és a soproni csapathoz visszatérve első meccsét játszó Johnson vezérletével egy 17–0-s, 4 perces rohamot bemutatva jelentős előnyt szerzett. A negyed hajrájában 10 ponton belülre került a BEAC.



A második negyed elején ismét „megnyomta" a Sopron. Ekkor egy 14–3-as 4 percet „repesztett" s 20 pontosra növelte előnyét. Ezzel lényegében eldőlt a mérkőzés, a folytatásban Sterbenz László amúgy is fiatal csapata eddig kevesebb lehetőséghez jutó fiatal játékosait is pályára küldte.



Balogh Judit: – Töltött káposztával és lencsével a hasunkban, bejglikómában ez nem is olyan rossz teljesítmény.



Sterbenz László: – Vízkereszt, vagy amit akartunk: megcsináltuk.



Elmaradt a győri csapat mérkőzése



Elmaradt a vasárnapi MTK–UNI Győr NB I-es női mérkőzés.

A hazaiak azt kérték a győri klub vezetésétől, mivel a csarnokot nem tudják megfelelő hőmérsékletűre felfűteni, más időpontban játsszák le a találkozót.