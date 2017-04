Női kosárlabda NB - Célegyenesbe fordulhat az Uniqa Sopron

A címvédő Uniqa-Sopron Szekszárdon az első összecsapást megnyerte, a kiállított Shenise Johnsont viszont elveszítette. Az esetleges újabb győzelemmel nagyon közel kerülhetnek a címvédéshez a zöld-sárgák.



– A sorozat előtt azt mondta, ha úgy adódik, elindítja az újratervezés funkciót. Johnson kiállítása, s az azzal járó eltiltása után meg kell ezt tenni? – kérdeztük Sterbenz Lászlót, a soproni együttes edzőjét.



– Ami magát a játékot illeti, nem, az – amint az eredmény is mutatta – működött, hiszen elvettük ellenfelünk pályaelőnyét – kezdte a Sopron szakvezetője. – Ami a személyi állományt illeti, ott kell némi átalakítás. A korábbi mérkőzéseken, úgy az Euroligában, mint a bajnokságban, Crvendakic és Dubei, amikor lecseréltük Johnsont, megoldotta a helyettesítését. Most is ez a feladat, a különbség annyi, hogy ma nem hosszabb-rövidebb időszakokra, hanem az egész mérkőzésen át kell pótolni amerikai bedobónkat. Tény, hogy Shenise kiválása nehezíti a helyzetünket, de bízom a játékosaimban, hogy megoldják a feladatot.



– Az első meccsen meglepte a szekszárdi hangulat és az ellenfél játéka?



– Igazi döntő atmoszféra volt, férfi rangadókéhoz hasonló, de hogy kiabáltak a szurkolók, az bevallom, nem nagyon jutott el hozzám, a mérkőzésre, a csapatra koncentráltam. Ami a Szekszárdot illeti, ellenfelünk pontosan azt játszotta és úgy, ahogy vártuk.



– A döntő második összecsapásán mi dönthet?



– A hazai pálya előnye most mellettünk szól, s ezzel Johnson nélkül is élni kell.



Minden követ megmozgatnak



A női bajnoki finálé első meccse után Shenise Johnson kiállítása és az azzal járó eltiltás kapcsán az Uniqa-Sopron rendkívüli kivizsgálási kérelmet küldött a fegyelmi, valamint a játékvezetői bizottsághoz. Ennek kapcsán Török Zoltán, a soproni klub ügyvezetője elmondta, telefonon érdeklődött illetékesektől, mi lehet a kérelem sorsa, mikor bírálhatják el, de mint mondta, érdemi választ nem kapott.



A kérdésre felelve, mi a cél a beadvánnyal, Török kifejtette: „Először azzal kerültünk hátrányba, hogy Shenise Johnson az első mérkőzés hajrájára kivált a játékból, másodszor pedig azzal, hogy az érvényben lévő szabály szerint nem játszhat. Azt gondolom, nincs olyan sportvezető, aki ne mozgatna meg minden követ annak érdekében, hogy egy döntőben csapata egyik legjobb játékosa játszhasson."



Az Uniqa-Sopron ügyvezetője hozzátette: a beadványt több szakmai véleményre is alapozva küldték el. Név nélkül többen az említett bizottságokból, valamint nevét is vállalva a legendás, korábbi kiváló sípmester, a nem kevesebb, mint 11 alkalommal az év játékvezetőjének választott Berki János szerint a szabályok szellemében nem indokolható a kiállítás, amely egy mérkőzésről automatikus eltiltást von maga után.



A soproni ügyvezető zárszóként kifejtette: ha a beadvánnyal kapcsolatban nem döntenek, az is egy döntés. Szerdán egyébként a csapattal volt egy megbeszélés, amelyen természetesen esett szó az ominózus esetről is, de ezzel a klubnál lezártnak tekintik az ügyet, s csak előre néznek, a döntő második mérkőzésére koncentrálnak.