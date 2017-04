Női kosárlabda MK - A Sopron simán verte a Győrt az elődöntőben

Szombat, 18.52



Elsőként a Győrt legyőző Sopron jutott be a döntőbe szombaton Pécsett a női kosárlabda Magyar Kupában. A pénteki negyeddöntőben a bajnok Sopron magabiztosan verte a ZTE-t, míg a Győr végig vezetve búcsúztatta - némi meglepetésre - az alapszakaszgyőztes Szekszárdot. A két "szomszédvár" szombati összecsapásán a soproniak 10-3-as kezdését követően a Rába-partiaknál Völgyi Péter vezetőedző időt kért, ám tanítványai csak a nyitónegyed végére tudtak valamelyest felzárkózni.



A folytatásban csak két pont lett a különbség (23-21), de ez már nem csökkent tovább, az amerikai Yvonne Turner és Shenise Johnson vezette zöld-sárgák a nagyszünetben 36-29-re elhúztak. Térfélcsere után az NB I alapszakaszában harmadik Győr megint három pontra feljött (43-40), ám innentől már az ellenfél kezében volt a meccs. Az 55-47-ről induló zárószakaszban Sterbenz László együttese - amely 2015-ben hatodszor hódította el az MK-t - faképnél hagyta a győrieket, és egy 17-8-as rohammal eldöntötte a mérkőzést.



Az első elődöntő legjobbja a 28 pontos Turner lett. A tavaly MK-ezüstérmes soproniak a vasárnapi fináléban a házigazda Péccsel vagy a Cegléddel találkoznak. A Killik László Magyar Kupa győztese 3 millió, a második 1,5 millió, a harmadik pedig 900 ezer forintot kap.



Eredmény, elődöntő:



UNIQA Sopron-CMB Cargo UNI Győr 78-59 (21-17, 15-12, 19-18, 23-12)



Később: PEAC-Pécs - VBW CEKK Cegléd 18.30 vasárnap, helyosztók: bronzmérkőzés: Győr-Pécs/Cegléd 16.00 döntő: Sopron-Pécs/Cegléd 18.30.



Péntek, 17.58



A Sopron és az alapszakaszgyőztes Szekszárdot legyőző Győr jutott be az elődöntőbe pénteken délután a női kosárlabda Magyar Kupában, a pécsi Lauber Dezső Sportcsarnokban.



A kora délutáni nyitányon a bajnok Sopron a ZTE-vel csapott össze, miután az NB I alapszakaszában otthon 31, idegenben pedig 19 ponttal bizonyult jobbnak a zalaiaknál. A félidőben már 12 ponttal vezető Sopron - amely 2015-ben hatodszor hódította el az MK-t - főként a 14 pontos Dubei Debórának, illetve az egyaránt 12 pontos amerikai Yvonne Turnernek és Cayla George-nak köszönhette sikerét. A bajnoki alapszakasz hetedik helyén végzett ZTE tavaly is a nyolc között búcsúzott a kupában. Nagyobb csatát ígért az alapszakszgyőztes Szekszárd és az NB I csoportkörében harmadik Győr összecsapása, a két csapat a bajnoki idény során idegenben verte meg egymást. A Zeljko Djokic irányította tolnaiaknak azért is akadt elszámolnivalójuk riválisukkal, mert tavaly éppen a Rába-partiaktól kaptak ki a kupa negyeddöntőjében. A pécsi találkozó ismét a 21 pontos Simon Zsófia vezette győriek kedve szerint alakult, mivel végig vezetve nyertek, a Szekszárd sorsát a harmadik negyedben összehozott öt pont pecsételte meg. Az utolsó negyedet húszpontos előnnyel kezdő Győr a szombati első elődöntőben a Sopronnal csap össze. A Killik László Magyar Kupa győztese 3 millió, a második 1,5 millió, a harmadik pedig 900 ezer forintot kap. A kupa névadója, a tavaly 89 évesen elhunyt mesteredző csaknem húsz évig volt a női válogatott szövetségi kapitánya, a nemzeti csapat ezalatt háromszor nyert bronzérmet Európa-bajnokságon, és negyedik lett az 1980-as moszkvai olimpián.



Eredmények, negyeddöntő:



UNIQA Sopron-ZTE Női Kosárlabda Klub 77-61 (20-16, 24-16, 18-16, 15-13)

CMB Cargo UNI Győr-Atomerőmű KSC Szekszárd 67-53 (14-9, 21-19, 18-5, 14-20)



Korábban - Női kosárlabda Magyar Kupa - Hosszú hétvégét tervez Pécsre a győri és a soproni csapat



Pénteken kezdődik a Killik László női Magyar Kupa nyolcas döntője. Az Uniqa-Sopron 13 órakor a ZTE, a CMB-Cargo-UNI Győr 15.30-kor a Szekszárd ellen játszik az elődöntőbe jutásért. Ha mindkét megyei csapat továbbjut, egymás ellen küzdhet a négy között.



A női Magyar Kupa nyolcas döntőjének lebonyolítási rendje ismert: a negyeddöntők vesztesei hazautaznak, a győztesek folytatják szombaton és vasárnap az elődöntőkkel, majd a bronzmeccsel, illetve a fináléval.

Érthető módon mind az Uniqa-Sopron, mind a CMB Cargo-UNI Győr három napra tervez, a két szakvezető bízik benne, hogy csapatával szép, hosszú és eredményes hétvégét tölthetnek Pécsett.



Valamivel könnyebb a dolga a soproniaknak, hiszen a ZTE csak hetedik lett a bajnoki alapszakaszban, ám mint azt Sterbenz László, a soproniak vezetőedzője elmondta: „nem becsülhetjük le negyeddöntőbeli ellenfelünket, amely az alapszakaszban elkapta a PEAC-ot."



Ennek ellenére a szakember szerint illene túljutniuk ellenfelükön.



"Amennyiben ez sikerül, az UNI Győr–Szekszárd párharc győztese vár ránk az elődöntőben, az tehát mindenképpen topmeccs, nagy rangadó lehet, ahogy az utolsó napi összecsapás is. Három nap alatt három kemény mérkőzést lejátszani nagyon nehéz, de nemcsak nekünk, mind a négy, a negyeddöntőket megnyerő együttesnek. Ilyen a rendszer, ehhez kell alkalmazkodni, ebben kell a legtöbbet kihozni a csapatból" – tette hozzá Sterbenz László.



Nehéz ágon a győriek



Nyugodt szívvel kijelenthető, a legnehezebb ágra került a CMB Cargo-UNI Győr, hiszen előbb a remek formában lévő, a bajnoki alapszakaszt – talán meglepetésre – megnyerő Szekszárddal találkozik a negyeddöntőben, majd a siker esetén a bajnoki aranyérmes Uniqa-Sopron vár(na) Laklóthékra. A döntőben pedig nem lenne annyira meglepő, ha a kupa címvédője, a DVTK jutna be a másik ágról.



Szóval így kupát nyerni nagy fegyvertény lenne, de természetesen Völgyi Péter, a zöld-fehérek vezetőedzője egyelőre nem tekint ennyire előre, a legfontosabb most az, hogy a Szekszárd elleni meccset "behúzzák". "Egyértelműen az a célunk, hogy a hétvégét is Pécsen töltsük, s még két mérkőzést játsszunk. Ez egyébként embert próbáló feladat, három nap alatt három meccs komoly igénybevételt jelent egy játékosnak, ezt az elmúlt években is tapasztaltuk. Ráadásul rögtön nehéz ellenféllel kezdünk, de ettől szép ez az egész, mindent megteszünk, hogy az előző évektől eltérően érmet szerezzünk az MK-ban is" – mondta a győri tréner.



A másik ágon ma PEAC-Pécs–Vasas (18 óra) és Cegléd–DVTK (20.30 óra) párharcot rendeznek a negyeddöntőben.



A további program, április 1., 16 óra: Sopron/ZTE–Szekszárd/UNI Győr. 18.30 óra:

PEAC/Vasas–Cegléd/DVTK. Április 2., 16 óra: bronzmérkőzés. 18.30 óra: döntő.