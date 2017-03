Női kosárlabda Magyar Kupa - Hosszú hétvégét tervez Pécsre a győri és a soproni csapat

A női Magyar Kupa nyolcas döntőjének lebonyolítási rendje ismert: a negyeddöntők vesztesei hazautaznak, a győztesek folytatják szombaton és vasárnap az elődöntőkkel, majd a bronzmeccsel, illetve a fináléval.

Érthető módon mind az Uniqa-Sopron, mind a CMB Cargo-UNI Győr három napra tervez, a két szakvezető bízik benne, hogy csapatával szép, hosszú és eredményes hétvégét tölthetnek Pécsett.



Valamivel könnyebb a dolga a soproniaknak, hiszen a ZTE csak hetedik lett a bajnoki alapszakaszban, ám mint azt Sterbenz László, a soproniak vezetőedzője elmondta: „nem becsülhetjük le negyeddöntőbeli ellenfelünket, amely az alapszakaszban elkapta a PEAC-ot."



Ennek ellenére a szakember szerint illene túljutniuk ellenfelükön.



„Amennyiben ez sikerül, az UNI Győr–Szekszárd párharc győztese vár ránk az elődöntőben, az tehát mindenképpen topmeccs, nagy rangadó lehet, ahogy az utolsó napi összecsapás is. Három nap alatt három kemény mérkőzést lejátszani nagyon nehéz, de nemcsak nekünk, mind a négy, a negyeddöntőket megnyerő együttesnek. Ilyen a rendszer, ehhez kell alkalmazkodni, ebben kell a legtöbbet kihozni a csapatból" – tette hozzá Sterbenz László.



Nehéz ágon a győriek



Nyugodt szívvel kijelenthető, a legnehezebb ágra került a CMB Cargo-UNI Győr, hiszen előbb a remek formában lévő, a bajnoki alapszakaszt – talán meglepetésre – megnyerő Szekszárddal találkozik a negyeddöntőben, majd a siker esetén a bajnoki aranyérmes Uniqa-Sopron vár(na) Laklóthékra. A döntőben pedig nem lenne annyira meglepő, ha a kupa címvédője, a DVTK jutna be a másik ágról.



Szóval így kupát nyerni nagy fegyvertény lenne, de természetesen Völgyi Péter, a zöld-fehérek vezetőedzője egyelőre nem tekint ennyire előre, a legfontosabb most az, hogy a Szekszárd elleni meccset „behúzzák".

„Egyértelműen az a célunk, hogy a hétvégét is Pécsen töltsük, s még két mérkőzést játsszunk. Ez egyébként embert próbáló feladat, három nap alatt három meccs komoly igénybevételt jelent egy játékosnak, ezt az elmúlt években is tapasztaltuk. Ráadásul rögtön nehéz ellenféllel kezdünk, de ettől szép ez az egész, mindent megteszünk, hogy az előző évektől eltérően érmet szerezzünk az MK-ban is" – mondta a győri tréner.



A másik ágon ma PEAC-Pécs–Vasas (18 óra) és Cegléd–DVTK (20.30 óra) párharcot rendeznek a negyeddöntőben.



A további program, április 1., 16 óra: Sopron/ZTE–Szekszárd/UNI Győr. 18.30 óra:

PEAC/Vasas–Cegléd/DVTK. Április 2., 16 óra: bronzmérkőzés. 18.30 óra: döntő.