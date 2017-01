Női kosárlabda Euroliga - Soproni győzelem a Polkowice ellen

Eredmény:



Euroliga, B csoport, 8. forduló: Uniqa Sopron-Polkowice (lengyel) 76-64 (23-20, 25-10, 10-20, 18-14)



A magyar csapat legjobb dobói: Turner 34, Johnson 20, Krnjic 13.



A magyar bajnok a tabella hatodik helyén 3/4-es győzelmi mérleggel várta az összecsapást, míg a sereghajtó Polkowice eddig valamennyi mérkőzését elvesztette. Az Euroliga nyitófordulójában Sterbenz László együttese kétszeri hosszabbítás után 90-82-ra nyert a lengyeleknél, akik azóta kétszer is edzőt váltottak.



A soproni tréner ezúttal sem számíthatott a súlyos térdsérülést szenvedett, svéd Binta Drammeh-re, akinek helyére a két év után visszatérő Shenise Johnson érkezett, s az amerikai légiós a Polkowice ellen mutatkozott be a nemzetközi porondon. Jól kezdett a Sopron, az első negyedben már tíz ponttal is vezetett, a lengyelek azonban hamar visszazárkóztak (18-18).



A második játékrészben magasabb sebességi fokozatra kapcsoltak a hazaiak, akik egy 15-0-s rohammal, a végül 34 pontig jutó Yvonne Turner vezetésével magabiztos, 17 pontos előnybe kerültek, amely a félidőre még nőtt eggyel. A fölényes félidei vezetés után a Polkowice a PINKK-Pécsi 424-ben is megfordult amerikai Jamierra Faulkner pontjaival előbb tíz pontnál kisebbre csökkentette a különbséget (58-50), majd az utolsó negyedben öt pontra is megközelítette a magyar csapatot, ám a hazaiak végül végig vezetve megszerezték a győzelmet.



A mérlegét ötven százalékosra javító Sopron egy hét múlva az éllovas orosz Jekatyerinburgot fogadja. A csoportkör végén az első négy továbbjut a negyeddöntőbe, az ötödik és hatodik az Európa Kupában folytatja, az utolsó két együttes pedig befejezi szereplését.