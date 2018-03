Női kosárlabda Euroliga - Soproni bravúr a negyeddöntőben

Statisztika



Mezőny dobószázalék: 26/55 47% ill. 27/60 45%

3-pontos dobószázalék: 6/16 38% ill. 6/18 33%

Büntető dobószázalék: 14/16 88% ill. 18/19 95%

Lepattanó: 30 (Vaughn 8) ill. 33 (Coates 8)

Gólpassz: 18 (Plum 4) ill. 19 (Crvendakic 8)

Szerzett labda: 3 ill. 7

Eladott labda: 14 ill. 10

Blokk: 0 ill. 5 (Coates 4)

Fault: 23 ill. 21

Eff: 78 (Vaugh 17) ill. 98 (Coates 24)

Múlt heti hazai veresége után a Sopron Basket idegenben 78-72-re legyőzte a török Fenerbahcét szerdán a női kosárlabda Euroliga negyeddöntőjének második mérkőzésén, így egyenlített a párharcban.Eredmény: negyeddöntő, 2. mérkőzés: Fenerbahce (török)-Sopron Basket 72-78 (21-16, 15-20, 22-24, 14-18)A magyar csapat legjobb dobói: Milovanovic 18, Turner 17, Coates 13, Crvendakic 10, Salvadores 10 Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1-1. A Sopron egy hete 60-55-re kikapott a Fenerbahcától a Novomatic Arénában, így az isztambuliak 12/3-ra javították euroligás mérlegüket a magyar csapat ellen.A szépítésre, illetve a párharc soproni befejezésére nem sok esély maradt az egyik fél második sikeréig tartó csatában, ezt vetítette előre az is, hogy a Fener 19-5-tel kezdte a meccset. Roberto Iniguez vezetőedző együttese azonban nem adta fel, és a második negyed derekára - főként a szerb Jelena Milovanovicnak köszönhetően - utolérte riválisát (27-27).A játékrész hajrájában vezettek is a magyarok (34-36), a nagyszünetben pedig 36-36 volt az állás. A térfélcsere után percekig vezetett a kiválóan védekező Sopron, Milovanovic 18, az amerikai Yvonne Turner 13 pontnál járt, a Fener pedig jó ideig hasztalanul küzdött az egyenlítésért. Az 58-60-ról induló zárószakaszban a túloldalon az Euroliga-bajnok amerikai-cseh Kia Vaughn és a fehéroroszokkal Eb-bronzérmes Anasztaszja Veramejenka is rákapcsolt, de másfél perccel a vége előtt 72-72 állt az eredményjelzőn.Turner, majd a szerb Aleksandra Crvendakic dobott duplát, Turner két büntetővel pedig megadta a "kegyelemdöfést" a házigazdáknak. A magyar bajnok ezzel egyenlített az egyik fél második sikeréig tartó párharcban, amely jövő szerdán Sopronban fejeződik majd be. A Sopron idén 11. alkalommal került be a rájátszásba, de eddig csak egyszer, 2009-ben jutott tovább a négyes döntőbe, ahol negyedik lett Salamancában.Sabáli Balázs: - Az első félidőben egy felnőtt csapat játszott egy serdülővel, nem tudom, mi kell ahhoz, hogy felnőtt emberek a megfelelő komolysággal, felelősséggel végezzék a munkájukat, ez a hozzáállás kiverte nálam a biztosítékot, mindenkinek magába kell nénie. Szünet után valamivel agresszívebbek lettünk, de túl nagy előnyt adtunk a Paksnak. Nincs idő keseregni, nyakunkon a debreceni meccs, egészen más hozzáállásra lesz szükség.Teo Cizmic: - A Szolnok elleni súlyos hazai vereség után nagyon fontos volt ez a mérkőzés a csapatnak. Gratulálok a fiúknak, nagyon lkoncentráltan, jól játszva, a labdát okosan járatva, jó dobóteljesítmánnyel és védekezéssel sikerült előnyt szerezni. Sok sikert és szerencsét kívánok a Sopronnak a folytatásban.

Előzetes

Az Euroliga-negyeddöntő második felvonásán nem kisebb a tét a zöld-sárgák számára, mint az életben, azaz a versenyben maradás. A párharc ugyanis az egyik fél két győzelméig tart, s egy hete Sopronban a török alakulat nyerni tudott 60–55-re.A „visszavágóval" kapcsolatban a soproniak legújabb játékosa, a fiatal amerikai center, Aliana Coates nyilatkozott:

„Sokat videóztunk, elemeztük az első meccs hibáit, és elsősorban azok kijavításán dolgoztunk az edzéseken. Sopronban nem játszottunk jól, ahhoz, hogy most sikerüljön a bravúr, minden adódó lehetőséget kíméletlenül ki kell használni, csak így lehet esélyünk nyerni."

Coates azt is elárulta: alapvetően jól érzi magát, de még tanulja a csapat játékait, folyamatosan halad a beilleszkedéssel.„Lesz harmadik meccs Sopronban, képesnek érzem magunkat arra, hogy nyerjünk Isztambulban" – tette hozzá optimistán az amerikai kosaras.