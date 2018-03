Női kosárlabda Euroliga - Roberto Iniguez: néha az álmok valóra válhatnak

A spanyol edző összességében már az ötödik Final Four-jára készülhet, de elmondása szerint ezúttal nagyon nehéz menetelésen van túl csapatával. A második félidő egészen jó volt, az utolsó negyedben három pontot kapott a Sopron, "minden meccsen ezt szeretném látni" - nyilatkozta a Kossuth Rádiónak. "Valószínűleg sokan nem tudják, de Alex Crvendakic izomproblémái miatt egyáltalán nem edzett, Angela Salvadoresnek a mérkőzés előtt asztmarohama volt, gyógyszerekkel tudott pályára lépni, teljesen legyengülten. Centerünk, Alaina Coates pedig elveszítette az édesapját, és a meccs reggelén azonnal hazautazott az Egyesült Államokba. Érte is játszottunk, és bebizonyítottuk, hogy igazi csapat vagyunk" - tette hozzá.



Roberto Iniguez elárulta, kis reváns-érzés is van benne, mivel tavaly az orosz Orenburggal nem jött össze a Final Four, pedig szerinte megérdemelték volna. "Néhány hete azt mondtam, hogy a Fenerbahcénak 99,99 százalék esélye van a továbbjutásra. De hinni kell, álmodni kell, és néha az álmok valóra válhatnak" - tette hozzá. Az amerikai-szerb Danielle Page, aki januárban csatlakozott az együtteshez, mindenekelőtt a csapatmunkát emelte ki. "Elképesztően jól védekeztünk, ez volt a siker titka. Az egész meccs alatt mindenki segítette a másikat, és ezt a cserepadról is jó volt látni, hát még milyen volt részese lenni." A spanyol Angela Salvadores köszönetet mondott a soproni klubnak és a vezetőedzőnek, majd hozzátette: augusztustól kezdve "a Final Four lebegett a szemünk előtt, és mindent a munkának, Roberto kéréseinek rendeltünk alá. Szóval munka és hit, nincs semmi más titok" - jelentette ki.



A mérkőzés hőse, a 29 pontot szóró Yvonne Turner azt mondta, társai mindig megtalálták a labdával, amikor kellett. "Nekem csupán annyit kellett tennem, hogy magamat adjam" - mondta. Hozzátette: mindenki élvezte a kosárlabdát, és nem csak ők, a játékosok, hanem a szurkolók is, akik fantasztikusak voltak, ők pedig értük, nekik nyerték meg a meccset. "Néha nyögvenyelős egy győzelem, máskor meg - mint ezúttal - látványos és csodálatos. Hogy mi lehet a következő cél? Visszamenni az edzőterembe, és készülni a török Yakin Dogu elleni elődöntőre" - hangsúlyozta az amerikai légiós.



A Sopron 18. Euroliga-szezonjában másodszor jutott a Final Fourba, 2009-ben Salamancában előbb a spanyol házigazdától, majd a bronzmeccsen az orosz Jekatyerinburgtól is kikapott, így negyedik lett. Idén az április 20-tól 22-ig tartó négyes döntő másik három résztvevője a Jekatyerinburg, a szintén orosz, címvédő Kurszk és a török Yakin Dogu Üniversitesi lesz.