Női kosárlabda Euroliga - A Sopron itthon is kikapott a Hataytól drámai csatában

Uniqa Sopron–Hatay 95–98 (21–16, 13–20, 19–16, 13–14, 10–10, 11–11, 8–11)

Sopron, női Euroliga-mérkőzés, B csoport, 13. forduló, 800 néző. V.: Csender (román), Kucerová (cseh), Tomic (horvát).



Sopron: Fegyverneky 7/3, TURNER 30/12, Johnson 11, CRVENDAKIC 20/9, Krnjic 4. Cs.: Határ 3, DUBEI 8/6, AJDUKOVIC 12. Edző: Sterbenz László.



Hatay: HURST 16/12, Oral 5/3, B. ÖZTÜRK 33/9, SZNYICINA 6, PARIS 33. Cs.: Stankovic 4, Popovic, Takmaz 1, Tanacan. Edző: Ekin Bas.



Mindkét csapat a nagy tétnek megfelelően idegesen kezdett, a 6. percben 6–5-re vezetett az Uniqa. A Hatay első 7 pontját szerző Oztürk kosarára Fegyverneky felelt triplával. A szakasz vége a soproni csapaté volt, amely a hasznosan játszó Határ 2+1-es akciójára, valamint Turner és Johnson villanásaira építve fordított, s 5 pontos előnnyel zárták a nyitó 10 percet.



Több mint másfél perc elteltével Határ újabb labdaszerzése után Crvendakic szerezte a második negyed első kosarát, a cserepadról érkező Dubei triplájával pedig már összesítésben jobban állt ellenfelénél a Sopron. Ezt követően a 8 pontos különbség környékén – ennyivel kapott ki Törökországban a Sopron – „billegett" az állás. A félidő hajrájában támadásban ritmust vesztett a magyar bajnok, s ezt könyörtelenül büntette a török csapat.

Ajdukovic remek megmozdulásaival kezdődött a második félidő, három gyors duplájával gyorsan fordított az Uniqa, bár közben Öztürk sem tétlenkedett, triplát dobott. A negyed közepén a volt győri ausztrál Hurst hármasával 4 ponttal ellépett a Hatay – távolinak tűnt ekkor a 8 pontnál nagyobb különbségű soproni siker, időt is kért Sterbenz László. Crvendakic triplája keltette életre a reményeket. A szakasz végén előbb Crvendakic, majd Turner is beemelt egy-egy triplát, visszaszerezte a vezetést az Uniqa.



A záró szakasz elején több mint 3 percig nem szerzett kosarat a Sopron, igaz, a Hatay is csak egyet Paris révén. A negyed közepén Turner labdaszerzése s ziccere után összesítésben csak 3-mal volt jobb a Hatay. Az „őserő" Paris támadó pattanó utáni kosarára Crvendakic felelt Turner remek átadása után. Büntetőkkel közelített a Hatay. A hajrában mindkét csapat kapkodott. Öztürk büntetőivel nem egészen 2 perccel a vége előtt 1 pontra jött föl a Hatay. Crvendakic triplája fokozta az izgalmakat, ám az utolsó percre fordulva Paris, majd Öztürk kosarával egyenlített a Hatay.



Következtek a hosszabbítások. Az elsőben Turner két triplája, a másodikban pedig Dubei hármasa és Fegyverneky duplája után csillant fel a remény, hogy összesítésben meglehet a 8-nál nagyobb különbség. A 33 pontot és 28 lepattanót szerző Paris-val nem bírtak a soproniak a palánkok alatt, Hurst is kritikus pillanatokban segítette hármasokkal a Hatay-t. Amikor eldőlt, hogy nem lehet meg a 9 pont, inkább újabb hosszabbításra „ment" a Sopron, s ebben a győzni akaró Hatay „partner volt".



A 3. túlóra elején fej fej mellett haladtak a felek, aztán a közepén a török együttes Hurst újabb hármasával és Paris bravúros kosaraival átvette az irányítást és végül győzött.



Sterbenz László: – Óriási csatát vívtunk, mely során többször is hosszabbításra alakítottuk a mérkőzést, hogy meglegyen a kilencpontos győzelem. Kockáztattunk, küzdöttünk, de nem jött össze.



Ekin Bas: – Őrületes mérkőzés volt, amelyen harminc alkalommal változott a vezető csapat kiléte. Tudtuk, hogy Sopronban nehéz dolgunk lesz. Mindent kiadtunk magunkból, és történelmi, továbbjutást érő győzelmet arattunk.