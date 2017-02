Női kosárlabda Euroliga - A Sopron itthon is kikapott a Hataytól

Eredmény: 13. forduló, B csoport: Uniqa Sopron-Hatay (török) 95-98 (21-16, 13-20, 19-16, 13-14, 10-10, 11-11, 8-11)



A magyar csapat legjobb dobói: Turner 30 pont, Crvendakic 20.



A magyar bajnok 4/8-as győzelmi mérleggel, a tabella hetedik helyén várta az összecsapást, míg az ellenfél öt sikere mellett hétszer kapott ki, így a hatodik helyen állt. A csoportkör végén az első négy továbbjut az Euroliga negyeddöntőjébe, az ötödik és hatodik az Európa Kupában folytatja, az utolsó két együttes pedig befejezi szereplését. A Sopron és a Hatay közvetlen riválisa volt egymásnak a hatodik hely megszerzéséért, így a vendégek nem bíztak semmit a véletlenre, már hétfőn megérkeztek Magyarországra.



A két klub decemberben csapott össze fennállása során először, a törökök akkor 74-66-ra nyertek. Sterbenz László együttese abban a tudatban lépett pályára szerdán, hogy legalább kilencpontos győzelmet kell aratnia, hogy kedvező helyzetbe kerüljön a török csapattal szemben. Lendületesen kezdett a Sopron, az első negyed végéig öt ponttal elhúzott, majd a másodikban többször vezetett kilenccel is.



Aztán magára talált a vendégegyüttes, fokozatosan felzárkózott az ekkor pontatlanul dobó hazaiakra, sőt, a nagyszünetben már nála volt az előny (34-36). A harmadik szakasz közepén jó darabig egyik csapat sem tudott a kosárba találni, majd a Sopron mínusz ötről (45-50) visszavette a vezetést. A negyedik tíz perc 53-52-ről indult, s bár a magyar csapat vezetett időnként négy-öt ponttal, a végéhez közeledve a szükséges különbség elérésére nem volt esélye, így az utolsó másodpercekben hosszabbításra játszott. 65-64-nél két büntetőjéből egyet dobott be, majd következett egy szabálytalanság, ami két dobást jelentett a vendégeknek, akik mind a kettőt pontosan végezték el (66-66).



Az első ráadás öt percében továbbra sem tudott igazán meglépni a Hataytól a Sopron, így egy újabb hosszabbítást akart elérni, ami össze is jött. A második ötperces ráadás 76-76-ról kezdődött és 87-87-tel ért véget, így újabb hosszabbítás jött. Ebben viszont a Hatay némileg meglépett, és előnyéből a végéig három pontot megőrzött. A Sopron egy hét múlva a francia ESBVA-LM vendégeként zárja a csoportkört. A magyar csapatnak minimálisra csökkent a matematikai esélye is az EK-ba jutásra, ami akár már a franciák esti, lengyelországi mérkőzése után elszállhat.



Később: A csoport: BLMA (francia)-CMB Cargo UNI Győr 20.00 óra.